Efemérides históricas e insólitas que marcaron el 1 de septiembre en el mundo

FOTO: Efemérides: los hechos históricos e insólitos que ocurrieron un 1 de septiembre

Eventos históricos del 1 de septiembre

Cada jornada del calendario se encuentra marcada por sucesos significativos que han dejado una profunda marca en la historia. Por esta razón, es fundamental conocer las efemérides que ocurrieron el 1 de septiembre tanto en nuestro país como en el resto del mundo.

Estas son las efemérides del 1 de septiembre:

1875: Nacimiento de Edgar Rice Burroughs

En Chicago, Estados Unidos, nace el prolífico escritor Edgar Rice Burroughs. En 1912, publicará su famosa novela "Tarzán de los monos". Su producción literaria abarca numerosas obras sobre el Viejo Oeste, relatos históricos y ciencia ficción, destacando la serie marciana que narra las aventuras de John Carter. (Hace 150 años)

1653: Nacimiento de Johann Christoph Pachelbel

En Nuremberg, Alemania, nace Johann Christoph Pachelbel, un músico y compositor destacado, reconocido por su rol como organista y clavicembalista. Es célebre por su "Canon en Re mayor". (Hace 372 años)

1453: Nacimiento del Gran Capitán

En Motilla, Córdoba, España, nace Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán, un militar español que sirvió a los Reyes Católicos. (Hace 572 años)

1715: Fallecimiento de Luis XIV

En su residencia de Versalles, Francia, fallece a los 76 años el Rey Sol, Luis XIV. Al asumir el trono en 1643, heredó el estado más poderoso y rico de Europa. Sin embargo, al morir, su legado fue trágico: la decadencia del régimen, el declive de Francia y la hambruna que afectó a su pueblo. (Hace 310 años)

1159: Fallecimiento del Papa Adriano IV

En Roma, Italia, fallece el Papa Adriano IV, quien es sucedido en el trono de San Pedro por Alejandro III. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico I "Barbarroja", no le reconocerá como pontífice y lo neutralizará con el antipapa Víctor IV. (Hace 866 años)

La efeméride más destacada de este día es el nacimiento de Edgar Rice Burroughs en 1875. Su obra, sobre todo "Tarzán de los monos", ha tenido un impacto duradero en la literatura y la cultura popular, influyendo en géneros como la ciencia ficción y la aventura.

