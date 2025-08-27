Efemérides: eventos destacados del 26 de agosto en la historia global

FOTO: Efemérides: estos son los acontecimientos que ocurrieron un 26 de agosto

Cada día del calendario presenta acontecimientos significativos que han marcado la historia. Por esta razón, resulta crucial conocer las efemérides que acontecieron un 26 de agosto, tanto en nuestro país como en el resto del mundo.

Efemérides del 26 de agosto

1910: En Albania, nació Agnes Gonxha Bojaxhiu, más conocida como la madre Teresa de Calcuta. Esta religiosa católica destacó por su extraordinaria labor humanitaria en India, dedicándose a ayudar a los más desfavorecidos. Tras su fallecimiento en 1997, fue beatificada por el Papa Juan Pablo II en 2003. (Hace 115 años)

1880: En Roma, Italia, nació el poeta italo-polaco y vanguardista francés Guillaume Apollinaire. En 1903, escribió "Las tetas de Tiresias" que, al estrenar en 1917 como obra de teatro, introdujo el surrealismo. Su verdadera fama se consolidó con sus obras "Alcoholes" (1913) y "Caligramas" (1918), donde los versos creaban figuras visuales, estableciendo así lo que se denominaría "poesía visual". (Hace 145 años)

1743: En París, Francia, nació Antoine Lavoisier, químico francés conocido por formular el principio de conservación de la materia, descrito en su "Tratado elemental de química" publicado en 1789, y por ser pionero en la química cuantitativa. (Hace 282 años)

1740: En Annonay, Francia, nació Joseph-Michel Montgolfier, inventor del globo aerostático, junto a su hermano Jacques-Étienne. (Hace 285 años)

1723: Falleció en Delft, Holanda, Antoine van Leeuwenhoek, naturalista e investigador reconocido como el fundador de la microbiología, famoso por las mejoras en el microscopio que realizó. (Hace 302 años)

La efeméride más destacada

El evento más importante de este día fue sin duda el nacimiento de Agnes Gonxha Bojaxhiu en 1910, conocida como la madre Teresa de Calcuta. Su notable labor humanitaria en India, donde dedicó su vida al servicio de los más pobres, dejó un impacto perdurable. Su legado fue reconocido y continuado tras su beatificación en 2003.

En resumen, este 26 de agosto se recuerda por importantes aportaciones y contribuciones a la humanidad. Se invita a explorar las efemérides de cada día para comprender mejor los eventos más relevantes que han cimentado nuestra historia.