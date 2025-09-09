En vivo

Efemérides

Efemérides del 9 de septiembre: acontecimientos que marcaron la historia mundial

El 9 de septiembre se conmemoran importantes eventos históricos. En este día, nacieron figuras como León Tolstoi y Luigi Galvani, y ocurrieron hechos clave como la muerte de Mao Zedong.

09/09/2025 | 07:03Redacción Cadena 3

FOTO: Efemérides: ¿Qué se conmemora este 9 de septiembre?

Efemérides del 9 de septiembre

Cada jornada del almanaque destaca por acontecimientos significativos que han influido en la historia. Por esta razón, es crucial recordar las efemérides que se sucedieron un 9 de septiembre.

Estas son las efemérides del 9 de septiembre:

Acontecimientos destacados por año

1828: En Yásnaya Poliana, Rusia, nace el prolífico escritor León Tolstoi, autor de "Guerra y paz" y "Anna Karenina", que capturó excepcionalmente la vida y costumbres rusas. Se le reconoció como un ideólogo de la no violencia activa. (Hace 197 años)

1737: En Bolonia, Italia, nace Luigi Galvani, quien descubriría la naturaleza eléctrica del impulso nervioso. (Hace 288 años)

1585: En París, Francia, nace Armand Jean du Plessis, conocido como el cardenal Richelieu, un político que impulsó el absolutismo en Francia y estableció las bases para el esplendor del siglo XVII francés. (Hace 440 años)

214: En Sirmio (actual Sremska Mitrovica, Serbia), nace Lucio Domicio Aureliano, emperador romano de 270 a 275 quien formó parte de los "soldados emperadores" y aportó a la recuperación del prestigio del Imperio romano durante el siglo III y principios del IV. (Hace 1811 años)

1976: El líder del Partido Comunista de China, Mao Zedong, fallece a los 82 años, dejando un legado entre 800 millones de chinos. Su muerte permitió la ascensión de Deng Xiaoping como nuevo líder del país. (Hace 49 años)

1901: En Malromé, Francia, muere Henri Toulouse-Lautrec, un pintor que reflejó la vida nocturna de París a finales del siglo XIX y perteneció a la corriente del postimpresionismo. (Hace 124 años)

1513: En la batalla de Flodden, Inglaterra, Jacobo IV de Escocia, quien había gobernado desde 1488, cae en combate y su ejército es derrotado por las fuerzas inglesas. (Hace 512 años)

1087: Durante la conquista de Mantes, cerca de Ruan, el rey inglés Guillermo I el Conquistador se precipita de su caballo y fallece, siendo posteriormente enterrado en la Iglesia de San Esteban en Caen, Normandía, junto a su esposa. (Hace 938 años)

Evento destacado del día

El acontecimiento más relevante es el nacimiento de León Tolstoi en 1828, cuyo impacto en la literatura mundial ha sido trascendental gracias a obras como "Guerra y paz" y "Anna Karenina", así como su influencia en movimientos sociales a través de la no violencia activa.

Para finalizar, se invita a descubrir las efemérides de cada día y conocer los acontecimientos más significativos que han moldeado la historia.

