Efemérides del 8 de septiembre

Rememorar los hitos de la historia asegura que permanezcan vivos a través del tiempo. A continuación, se detallan las efemérides más destacadas del 8 de septiembre.

1841: Nace Antonín Dvorák

En la localidad de Nelahozeves, actualmente parte de la República Checa, nace Antonín Dvorák, compositor posromántico conocido por su representación del nacionalismo musical checo. Su obra más célebre, "Sinfonía del Nuevo Mundo", se ha consolidado como un pilar en el repertorio de la música clásica. (Hace 184 años)

1474: Nacimiento de Ludovico Ariosto

En Reggio Emilia, Italia, nace el poeta Ludovico Ariosto, aclamado como "el Homero de Italia". Su famoso poema épico "Orlando furioso" lo convirtió en una figura clave de la literatura italiana. (Hace 551 años)

1207: Nace Sancho II de Portugal

En Coimbra, Portugal, nace Sancho II de Borgoña, quien llegaría a ser cuarto rey de Portugal. Apodado "el Capelo" o "el Piadoso", subió al trono en 1223 y, tras ser acusado de herejía en 1247, fue sucedido por su hermano. Falleció en el exilio en Toledo, España, al año siguiente. (Hace 818 años)

1157: Nace Ricardo I de Inglaterra

Ricardo I, también conocido como Corazón de León, nació en Oxford, Inglaterra. Reconocido por su valentía y caballerosidad durante la Tercera Cruzada, se convirtió en un rey muy querido, venerado como un héroe por su pueblo. (Hace 868 años)

1645: Fallece Francisco de Quevedo

En Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, España, muere Francisco de Quevedo y Villegas, destacado noble y escritor del Siglo de Oro español. Su ingenio y humor lo convirtieron en uno de los autores más relevantes de su época, rivalizando con Góngora. (Hace 380 años)

2022: Muere Isabel II

En el castillo de Balmoral, Escocia, fallece la reina Isabel II de Inglaterra, quien reinó durante siete décadas, a la edad de 96 años. Su muerte marcó el fin de una era en la monarquía británica. (Hace 3 años)

La efeméride más destacada es sin duda el nacimiento de Antonín Dvorák, cuya obra ha dejado una huella indeleble en la música clásica y en la identidad cultural checa.

Para conocer más sobre los eventos significativos de cada día y su influencia en la historia, se invita a explorar las efemérides correspondientes.