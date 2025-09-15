Efemérides del 15 de septiembre: eventos históricos que transformaron el mundo

FOTO: Efemérides del 15 de septiembre: estos son los hechos que marcaron la historia

Efemérides del 15 de septiembre

Cada fecha en el calendario se distingue por acontecimientos significativos que han impactado la historia. Por esta razón, resulta fundamental recordar los eventos ocurridos un 15 de septiembre.

Efemérides destacadas

1890: En el Reino Unido, nació Agatha Christie, reconocida escritora británica de novelas de misterio. Conocida como la "reina del crimen", Christie creó personajes icónicos como Hércules Poirot y Miss Marple, convirtiéndose en un pilar de la literatura de misterio. (Hace 135 años)

1789: En Burlington, Estados Unidos, nació el escritor James Fenimore Cooper, autor de "El último mohicano". Su obra brindó una visión épica de las luchas y costumbres de los indígenas, defendiendo, en parte, la cultura nativa. (Hace 236 años)

1613: Francisco VI, duque de La Rochefoucauld, nació en París, Francia. Este aristócrata y autor fue célebre por sus "Máximas", compiladas en las "Reflexiones o sentencias y máximas morales". (Hace 412 años)

1254: Marco Polo nació en Venecia. Este explorador y mercader, junto a su familia, emprendió un viaje a China a través de la ruta de la seda, dejando un legado importante en las historias de aventuras. (Hace 771 años)

1842: En San José, Costa Rica, fue fusilado Francisco Morazán, un prominente estadista hondureño que luchó por la unidad política en América Central, representando un pilar en la historia regional. (Hace 183 años)

1231: En Kelheim, actual Alemania, falleció Luis I, duque de Baviera y Conde Palatino del Rin, título que lo convirtió en elector del Sacro Imperio Romano Germánico. (Hace 794 años)

La efeméride más relevante

El nacimiento de Agatha Christie en 1890 destaca por su inmensa influencia en el género de misterio. Su legado literario perdura, y figuras como Hércules Poirot y Miss Marple continúan cautivando al público en la actualidad.

Entérate de las efemérides de cada día y sumérgete en la historia para descubrir qué eventos han moldeado nuestro presente.