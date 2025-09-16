En vivo

Efemérides

Conmemoraciones destacadas del 16 de septiembre en la historia mundial

Desde el nacimiento de B. B. King en 1925 hasta la muerte de Víctor Jara en 1973, cada año tiene su historia.

16/09/2025 | 07:03Redacción Cadena 3

FOTO: Efemérides: ¿Qué se conmemora este 16 de septiembre?

Efemérides del 16 de septiembre

Rememorar los hitos históricos permite conservar su impacto a pesar del tiempo. A continuación, se detallan eventos significativos que ocurren cada 16 de septiembre, tanto a nivel nacional como internacional.

Acontecimientos Nacimientos

1925: En una plantación de algodón en el delta del Mississippi (EE.UU.), nacía Riley B. King, conocido como B. B. King. Su aportación al blues lo haría mundialmente célebre, influyendo en numerosas leyendas del rock. Ganó 15 premios Grammy y recibió la Medalla Nacional de las Artes.

1893: Nacía en Budapest, Hungría, Albert Szent-Györgyi, un fisiólogo que recibiría el Premio Nobel de Medicina en 1937 por sus investigaciones sobre la química de la respiración y la relevancia de la vitamina C en el escorbuto. (Hace 132 años)

1851: En La Coruña (España) nacía Emilia Pardo Bazán, una destacada novelista, periodista y ensayista que introdujo el naturalismo en la literatura española. 

1507: Nacía Jiajing en China, quien sería el undécimo emperador de la dinastía Ming, gobernando entre 1521 y 1567, enfrentándose a amenazas externas y promoviendo el taoísmo. 

Acontecimientos Fallecimientos

1973: En Santiago de Chile, tras el golpe de Estado del 11 de septiembre, es asesinado el cantautor Víctor Jara, quien había sido detenido y torturado por las fuerzas de Pinochet. 

1824: Fallece en París el rey Luis XVIII, relacionado con la familia de Luis el Delfín y María Josefina de Saboya. 

1736: Muere en La Haya Daniel G. Fahrenheit, físico e inventor de la escala termométrica que lleva su nombre. 

1498: Fallece en Ávila Tomás de Torquemada, gran inquisidor conocido por su papel en la Inquisición y por influir en el edicto de expulsión de los judíos en 1492.

1380: Muere en Beauté-sur-Marne, Francia, el rey Carlos V, quien tuvo un papel activo en la Guerra de los Cien Años.

Reflexiones finales

El nacimiento de B. B. King en 1925 se destaca como la efeméride más significativa del día. Su legado en la música y su influencia en el blues continúan impactando hasta nuestros días, consolidándolo como uno de los mejores guitarristas de la historia. Asimismo, el 16 de septiembre invita a reflexionar sobre otros acontecimientos históricos que han moldeado la cultura y la sociedad a lo largo del tiempo.

Para información sobre otros eventos históricos y sus efemérides, se invita a consultar registros históricos y explorar más sobre el pasado.

