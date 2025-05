La discapacidad y la educación: un llamado urgente a la inclusión y la empatía

La situación actual de los prestadores de servicios para personas con discapacidad es alarmante. Se escuchan pedidos de que el gobierno revea los aranceles y que cumpla con sus obligaciones. Las familias que dependen de estos servicios sufren enormemente por los recortes.

La marcha de protesta que se lleva a cabo es dolorosa, pero necesaria. No podemos aceptar que se recorten servicios para los discapacitados. Es fundamental cuestionar desde qué posición ética y política se toman estas decisiones tan perjudiciales.

La Iglesia de Córdoba abrazó a hospitales y respaldó a personas con discapacidad En un gesto de solidaridad, la Arquidiócesis acompañó al Polo Sanitario y se unió al reclamo por los derechos de las personas con discapacidad en Plaza San Martín, en el marco del Jubileo de la Esperanza.

Hace 26 años, cuando me gradué en psicopedagogía, escribí una tesis sobre discapacidad, y la pregunta que me surge es: ¿qué entendemos por discapacidad? La sociedad tiende a dividir a las personas entre normales y discapacitadas, sin reconocer que hay discapacidades que no son evidentes.

Es un error pensar que la discapacidad se limita a lo visible. Todos podemos enfrentar una discapacidad en algún momento de nuestras vidas. Por eso, es crucial reflexionar sobre nuestras propias limitaciones y no considerar a los discapacitados como sujetos inferiores.

En la antigua Grecia, los discapacitados eran rechazados. Hoy, en lugar de arrojar a las personas al vacío, deberíamos ofrecerles apoyo y comprensión. Las políticas no inclusivas y la falta de empatía perpetúan la violencia y los prejuicios.

Los recortes en los servicios afectan a niños y jóvenes que necesitan acompañamiento terapéutico en las escuelas. La inclusión educativa no puede ser efectiva sin los recursos necesarios. Es una falacia hablar de escuelas inclusivas si no hay personal capacitado y recursos disponibles.

El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación para todos los niños, independientemente de sus capacidades. La frase de Silvia Leijman resuena: la esperanza de un país se mide por su propuesta para la infancia.

Es fundamental que se implementen mecanismos de control para evitar abusos en el sistema, pero no se puede recortar el acceso a tratamientos necesarios. Necesitamos un enfoque más humano y menos burocrático.

Las escuelas especiales también enfrentan desafíos. Aunque se aspire a una educación inclusiva, hay discapacidades que requieren metodologías específicas que las escuelas comunes no pueden ofrecer. Debemos valorar y apoyar a estas instituciones.

La realidad es que todos, incluso aquellos que no enfrentan problemas de discapacidad, debemos unirnos en esta causa. La inclusión es un tema que nos concierne a todos como sociedad. Cada uno de nosotros puede ser parte de la solución.

Informe de Liliana González