En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Día del Niño 2025

Valentino Merlo, sobre su actuación en el Día del Niño: “La pasé súper bien”

El artista compartió con Cadena 3 su experiencia tras el show y habló de su próximo gran evento.

24/08/2025 | 23:30Redacción Cadena 3

FOTO: Valentino Merlo, entrevistado por Cadena 3.

  1.

    Audio. Valentino Merlo, sobre su actuación en el Día del Niño: “La pasé súper bien”

    Día del Niño 2025

    Episodios

El cantante Valentino Merlo celebró este domingo su actuación en el estadio Kempes en el marco del Día del Niño, donde tuvo una experiencia inolvidable. "Increíble. Fue una experiencia nueva. Es como que la gente está detrás y cantar a las cámaras es como algo nuevo para mí", expresó el artista.

El show reunió a una multitud entusiasta y Valentino no dudó en interactuar con sus seguidores. "La pasé súper bien. Disfruté un montón", afirmó al referirse a la conexión con el público.

Conocido por su gorrito distintivo, Valentino explicó su elección de vestimenta: "Lo vi como algo diferente. Lo compré en un negocio y me lo puse para tu foto. Dije que hay algo que tiene que ser clave: el gorrito. Me lo dejo". Además, reveló que tiene varios y que a menudo regala algunos.

El artista también recordó su infancia y su primer acercamiento a la música. "Uno de los regalos que me quedó muy marcado fue cuando me dieron mi primer micrófono y mi primer parlantito", compartió. Esta pasión por la música lo llevó a cantar en bares desde joven.

Valentino destacó la importancia de su familia en su carrera musical. "Nos pusimos la camiseta todos: mi mamá se hizo de parte legal, mi papá con tipos de agendas, mi hermano es estudio, canciones, escribir, y yo canto", comentó.

El próximo gran evento de Valentino será el 13 de octubre en el Movistar Arena. "Es como que lo normalizo, cosa que no está bien, pero me doy cuenta cuando caigo", expresó, emocionado. El artista se mostró agradecido por el apoyo y la oportunidad de realizar proyectos increíbles.

Con su música resonando en eventos deportivos, Valentino vive un momento de gran popularidad. "Es una locura. El despertarme la primera vez que salí en una radio fue como raro", reflexionó sobre su creciente éxito. Valentino continúa trabajando para que este sueño nunca termine.

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho