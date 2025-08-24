Valentino Merlo, sobre su actuación en el Día del Niño: “La pasé súper bien”

El cantante Valentino Merlo celebró este domingo su actuación en el estadio Kempes en el marco del Día del Niño, donde tuvo una experiencia inolvidable. "Increíble. Fue una experiencia nueva. Es como que la gente está detrás y cantar a las cámaras es como algo nuevo para mí", expresó el artista.

El show reunió a una multitud entusiasta y Valentino no dudó en interactuar con sus seguidores. "La pasé súper bien. Disfruté un montón", afirmó al referirse a la conexión con el público.

Conocido por su gorrito distintivo, Valentino explicó su elección de vestimenta: "Lo vi como algo diferente. Lo compré en un negocio y me lo puse para tu foto. Dije que hay algo que tiene que ser clave: el gorrito. Me lo dejo". Además, reveló que tiene varios y que a menudo regala algunos.

El artista también recordó su infancia y su primer acercamiento a la música. "Uno de los regalos que me quedó muy marcado fue cuando me dieron mi primer micrófono y mi primer parlantito", compartió. Esta pasión por la música lo llevó a cantar en bares desde joven.

Valentino destacó la importancia de su familia en su carrera musical. "Nos pusimos la camiseta todos: mi mamá se hizo de parte legal, mi papá con tipos de agendas, mi hermano es estudio, canciones, escribir, y yo canto", comentó.

El próximo gran evento de Valentino será el 13 de octubre en el Movistar Arena. "Es como que lo normalizo, cosa que no está bien, pero me doy cuenta cuando caigo", expresó, emocionado. El artista se mostró agradecido por el apoyo y la oportunidad de realizar proyectos increíbles.

Con su música resonando en eventos deportivos, Valentino vive un momento de gran popularidad. "Es una locura. El despertarme la primera vez que salí en una radio fue como raro", reflexionó sobre su creciente éxito. Valentino continúa trabajando para que este sueño nunca termine.