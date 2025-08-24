Piñón Fijo, feliz por estar en el Día del Niño y celebrar 36 años de carrera
Antes de su show, el artista infantil habló con Cadena 3 sobre su extensa trayectoria y la conexión con su público.
FOTO: Piñón Fijo celebra 36 años de magia en el Kempes y agradece a su público
Día del Niño 2025
El reconocido artista infantil, Piñón Fijo, expresó su alegría por regresar al estadio Kempes, donde celebró 36 años de carrera. "Cada vez tiene más significado", comentó a Cadena 3 sobre su experiencia en el escenario.
Piñón recordó cómo su música ha formado parte de la vida de muchos: "Cuando ando haciendo el showcito este para los piñones que crecieron, vienen algunos grandotes y me dicen que la única vez que me vieron fue cuando los trajo su mamá".
Reflexionando sobre su impacto, señaló: "Es muy loco lo que pasa cuando uno se mete, casi de una manera arbitraria, en la infancia de los otros".
Destacó la importancia de generar recuerdos y memorias en los niños, comparando su labor con la de grandes referentes, como Carlitos Balá y María Elena Walsh.
Piñón también compartió su próxima aventura: "Me voy a España a buscar a los piñones que crecieron". Se mostró entusiasmado por conectar con su público en el extranjero, sin esperar grandes convocatorias.
Sobre su trabajo, aclaró: "Cuando estoy de Piñón, juego. Y, cuando no estoy de Piñón, estoy preparando los juegos". Su pasión por entretener a los niños se refleja en cada actuación.
Al ser consultado sobre su cumpleaños, comentó sobre el amor de su hija: "Con el peso específico del amor de una hija en la espalda, no queda otra que agachar la cabeza".
En un momento reflexivo, Piñón mencionó la importancia de agradecer: "Creo que llega un punto en la vida en que uno tiene que saber agradecer, porque, si no, ese círculo no se cierra".
Finalmente, compartió un detalle personal: "Tengo los 20 autitos de colección que me iban regalando dos por año". Estos recuerdos de su infancia ocupan un lugar especial en su vida, junto a su icónico saxo cloacal, que también considera un juguete.