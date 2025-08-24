Piñón Fijo, feliz por estar en el Día del Niño y celebrar 36 años de carrera

FOTO: Piñón Fijo celebra 36 años de magia en el Kempes y agradece a su público

El reconocido artista infantil, Piñón Fijo, expresó su alegría por regresar al estadio Kempes, donde celebró 36 años de carrera. "Cada vez tiene más significado", comentó a Cadena 3 sobre su experiencia en el escenario.

Piñón recordó cómo su música ha formado parte de la vida de muchos: "Cuando ando haciendo el showcito este para los piñones que crecieron, vienen algunos grandotes y me dicen que la única vez que me vieron fue cuando los trajo su mamá".

Reflexionando sobre su impacto, señaló: "Es muy loco lo que pasa cuando uno se mete, casi de una manera arbitraria, en la infancia de los otros".

Destacó la importancia de generar recuerdos y memorias en los niños, comparando su labor con la de grandes referentes, como Carlitos Balá y María Elena Walsh.

Piñón también compartió su próxima aventura: "Me voy a España a buscar a los piñones que crecieron". Se mostró entusiasmado por conectar con su público en el extranjero, sin esperar grandes convocatorias.

Sobre su trabajo, aclaró: "Cuando estoy de Piñón, juego. Y, cuando no estoy de Piñón, estoy preparando los juegos". Su pasión por entretener a los niños se refleja en cada actuación.

Al ser consultado sobre su cumpleaños, comentó sobre el amor de su hija: "Con el peso específico del amor de una hija en la espalda, no queda otra que agachar la cabeza".

En un momento reflexivo, Piñón mencionó la importancia de agradecer: "Creo que llega un punto en la vida en que uno tiene que saber agradecer, porque, si no, ese círculo no se cierra".

Finalmente, compartió un detalle personal: "Tengo los 20 autitos de colección que me iban regalando dos por año". Estos recuerdos de su infancia ocupan un lugar especial en su vida, junto a su icónico saxo cloacal, que también considera un juguete.