Día del Niño 2025

Migrantes, luego de su recital en el estadio Kempes: “Disfruten de la niñez”

Los músicos reflexionaron, en diálogo con Cadena 3, sobre su carrera y la importancia de seguir los sueños.

24/08/2025 | 22:11Redacción Cadena 3

FOTO: Artistas comparten su trayectoria musical y consejos para las nuevas generaciones

    Audio. Migrantes, luego de su recital en el estadio Kempes: “Disfruten de la niñez”

Tras su recital en el estadio Mario Alberto Kempes, los miembros del grupo Migrantes compartieron con Cadena 3 su experiencia en el mundo de la música y su conexión desde la infancia. "Fue increíble. Muy lindo. Hermoso, hermoso", expresaron tras bajar del escenario, destacando el disfrute del público durante el show.

Ambos músicos se conocen desde el jardín de infantes y han compartido su trayectoria desde entonces. "Hicimos jardín, primaria y secundaria. Después, nos fuimos a estudiar a La Plata y terminamos viviendo en Buenos Aires", recordaron.

Sobre su inicio en la música, uno de ellos comentó: "Siempre decimos 'qué coincidencia que a los dos nos haya gustado la música', porque encima empezamos como separados". Mientras uno comenzó con cuarteto, el otro se unió a una banda de cumbia.

Recientemente, realizaron una colaboración con Euge Quevedo, a quien describieron como "una genia". "El tema lo habíamos hecho con Camilu y sentíamos que le faltaba una voz más", añadieron sobre el proceso de creación.

El fenómeno de las colaboraciones múltiples es evidente en la actualidad. "Hoy en día está muy normalizado eso de hacer muchas colaboraciones con muchos artistas", afirmaron, destacando la importancia de unir diferentes géneros en su música.

Uno de los momentos más significativos de su carrera fue con la canción "¿Y si me tomo una cerveza?", que marcó un antes y un después en su reconocimiento. "La gente nos empezó a reconocer más", señalaron, mencionando que la canción alcanzó más de 200 millones de reproducciones.

Al finalizar, los artistas brindaron un mensaje a los niños que los escuchan: "Siempre hay que seguir sus sueños. Disfruten de la etapa de la niñez, que es hermosa". Además, enfatizaron la importancia de aprender disciplinas artísticas sin presiones.

