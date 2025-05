Franco Colapinto ya palpita su debut con Alpine: "Ojalá sea un camino muy largo"

A días de su esperado regreso como piloto titular en la Fórmula 1, el argentino Franco Colapinto no oculta su entusiasmo. Este fin de semana, el joven de Pilar debutará con el equipo Alpine en el Gran Premio de la Emilia Romaña, en el mítico circuito de Imola.

Con la bandera argentina en alto, Colapinto habló sobre sus objetivos, los desafíos de adaptarse a un nuevo auto y el fervor de los fanáticos que lo acompañan en esta aventura.

“Estoy muy contento de empezar en Imola. Es un circuito del que tengo muy buenos recuerdos, no solo en Imola, sino en Italia, donde tuve una historia muy linda en la F1, la Fórmula 2 y la Fórmula 3. Gané en Monza e Imola varias veces. Manejar un F1 en Imola es algo increíble”, expresó en una entrevista difundida por Renault Argentina.

El piloto, que debutó en la Máxima con Williams el 1 de septiembre de 2024, regresa tras reemplazar a Jack Doohan, quien no cumplió las expectativas en las primeras seis fechas.

Un nuevo desafío con Alpine

Colapinto, confirmado para las próximas cinco carreras –Imola (18/5), Mónaco (25/5), España (1/6), Canadá (15/6) y Austria (29/6)–, enfrentará el reto de adaptarse al A525 de Alpine, un monoplaza completamente nuevo para él. “Es un auto totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado. Tengo mucho trabajo por hacer con los ingenieros, los mecánicos, con todo el equipo. Estoy seis carreras atrás comparado con los demás, así que hay mucho que aprender”, admitió.

A pesar de la curva de aprendizaje, sus objetivos son claros: “Sumar puntos consistentemente”. Para lograrlo, enfatizó la importancia de “trabajar en mi manejo, conocer el auto y los neumáticos”. Con solo dos fines de semana de puntos en la temporada hasta ahora, Colapinto y Alpine buscan “dar un paso adelante en performance” para pelear por el top diez de manera regular.

“El equipo está apostando por mí, apoyándome. Es súper gratificante. Estoy feliz de ser parte de este equipo y trabajando para darle lo que se merece”, aseguró, destacando la confianza que Alpine ha depositado en él tras sus pruebas con un coche de 2024 en los tests TPC.

El furor argentino en la Fórmula 1

El ascenso de Colapinto ha desatado una fiebre por la Fórmula 1 en Argentina, un país que no tenía un piloto en la categoría desde hace décadas. “Desde que empecé en F3, los fanáticos argentinos comenzaron a meterse en el automovilismo. Había banderas argentinas por todos lados. Esto creció en la F2 y explotó en la F1. Es una locura”, relató.

“De chiquito me hubiera encantado tener un piloto argentino que pudiera seguir y bancar los fines de semana. Representar a Argentina en la F1 es algo único”, sostuvo.

El camino no fue fácil. “Trabajé un montón y hubo muchos sacrificios, no solo míos, también de mi familia y de toda la gente que me apoyó. Haberlo conseguido es muy gratificante para todos los que pusieron su granito de arena”, reflexionó.

Ahora, con su regreso a la Máxima, Colapinto cumple otro sueño: “Es un sueño hecho realidad estar en la F1. Ahora cumplí otro que es volver. Ojalá sea un camino muy largo con Alpine”.

Imola, el primer paso de un sueño que no termina

Con el circuito de Imola como escenario de su debut, Colapinto se prepara para dejar su huella. La pista italiana, donde ha celebrado victorias en categorías menores, será el punto de partida de esta nueva etapa. “Se vienen cosas buenas, pero hay que trabajar mucho”, afirmó, con la mirada puesta en mejorar el rendimiento del equipo y consolidarse en la élite del automovilismo.