Wolcott líder tras la primera jornada del torneo de golf Abierto del Centro

Aprovechando su potencia con el driver y el impulso de un inicio de birdie-águila, el estadounidense Hunter Wolcott presentó una tarjeta de 8-bajo par 63, libre de bogeys, para ser líder por dos golpes tras la primera jornada del 93º Abierto Telecom del Centro presentado por Zurich. Sus compatriotas Jack Lundin, Ryan Grider y Conner Godsey hicieron 6-bajo par 65 y comparten el segundo lugar de este evento que hoy ha marcado el inicio de la temporada 2025 del PGA TOUR Américas.

La estrella local Ángel Cabrera mostró el valor de su experiencia en el Córdoba Golf Club, en donde ganó este torneo en ocho ocasiones entre 1994 y 2013. Con una ronda de 5-bajo par 66, el veterano ganador de dos majors terminó el día en un grupo de diez jugadores que empatan en el quinto lugar. Entre ellos, compartiendo con “el Pato” los honores de mejores latinos, figuran su compatriota Martín Contini y el mexicano José Cristóbal Islas.

“Yo sabía que podía hacer muchos birdies”, dijo Wolcott, quien hizo seis birdies y un águila en su recorrido de este jueves, cuando por las condiciones mojadas del campo se jugó con lie mejorado. “Sabía que podría sacarle ventaja al campo con lo lejos que le pego y lo blando que está. Era cuestión de pegar cada tiro y mantenerme en el presente”.

El líder de 27 años es originario de Tennessee y está iniciando su segunda temporada en PGA TOUR Américas, en donde el año pasado superó ocho cortes y logró tres top 10 en los 10 torneos del Swing Norteamericano.

“Del año pasado en Canadá aprendí mucho, especialmente sobre cómo administrar mis semanas. Fue mi primera vez con estatus en un Tour, así que fue un ajuste, pero ha ido bien. Quiero estar en contienda cada semana y la idea, como la deben tener todos aquí, es ganar la lista de puntos”, agregó el graduado de la Universidad de Tennessee sobre sus aspiraciones en la temporada de 16 torneos que comenzó hoy y concluirá en septiembre en Canadá con diez jugadores ganando la tarjeta del Korn Ferry Tour para 2026.

La primera ronda se suspendió por falta de luz al ser las 7:05 p.m. hora local. De los 138 jugadores en el field, solo tres no lograron completar los primeros 18 hoyos. Estos fueron el estadounidense Beau Breault y los argentinos Ignacio Marino y Vicente Marzilio, a quienes les quedó el hoyo 18 por jugar. Su regreso al campo quedó previsto para las 8:45 a.m. de este viernes, día en que la segunda ronda se mantendrá para iniciar a las 8 a.m.