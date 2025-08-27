Vuelve la Fórmula 1: así está la pelea por el campeonato

La Fórmula 1 volverá este fin de semana luego del famoso parón de mitad de año y entrará en su etapa decisiva de cara a la recta final de la temporada.

A falta de 10 fechas para el final del campeonato, el líder con 284 puntos es el australiano Oscar Piastri (McLaren), que este año consiguió una gran regularidad. De 14 Grandes Premios, el oceánico ganó seis y además consiguió otros tres segundos y terceros puestos. Las únicas ocasiones en las que no subió al podio fueron en Australia (9°) y en Canadá (4°).

En la segunda posición se encuentra su compañero de equipo en McLaren, el británico Lando Norris, que tras un arranque de temporada en el que sufrió por varios errores, pudo arrasar al ganar en tres de las últimas cuatro fechas para mantenerse a solo nueve puntos de Piastri.

En lo que va del año, el dominio de McLaren fue prácticamente absoluto y parece que nadie podrá darles pelea en la lucha por el campeonato.

Sin embargo, no hay que descartar al cuatro veces campeón Max Verstappen, que ya demostró de lo que es capaz pese a que su Red Bull no esté a la altura de los McLaren. El neerlandés, que en 2021 protagonizó la mejor definición de campeonato de la historia al ganarle en la última vuelta al británico Lewis Hamilton, no tiene margen de error y está obligado a ganar prácticamente todo lo que queda para volver a lo más alto de la categoría.

Más abajo aparecen el británico George Russell (Mercedes) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), aunque debería ocurrir un milagro para que puedan ganar este campeonato.

Así está la pelea por el campeonato en la Fórmula 1

Oscar Piastri (McLaren): 284 puntos Lando Norris (McLaren): 275 puntos Max Verstappen (Red Bull): 187 puntos George Russell (Mercedes): 172 puntos Charles Leclerc (Ferrari): 151 puntos