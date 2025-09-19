Vélez le ganó a San Martín por 2-1 y se acerca a la punta de la zona B del Torneo Clausura 2025

Vélez derrotó a San Martín de San Juan por 2 a 1 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez, por la novena fecha del Torneo Clausura 2025.

Los goles del triunfo de la visita fueron convertidos por el mediocampista Manuel Lanzini, a los nueve minutos de la primera parte, y el delantero Dilan Godoy, en el primer minuto del complemento, mientras que el delantero Ignacio Maestro Puch descontó en 13 minutos.

Además, Vélez se quedó con un jugador menos a los siete minutos del segundo tiempo, por la expulsión del defensor Aaron Quirós.

Con el triunfo, el “Fortín” subió al tercer puesto de la zona B, con 18 puntos, mientras que el conjunto dirigido por Leandro Romagnoli es undécimo con nueve unidades, y permanece en zona de descenso.

En la próxima fecha, el equipo de Guillermo Barros Schelotto deberá recibir a Atlético Tucumán, el próximo lunes 29 de septiembre a partir de las 20:00 horas, mientras que los sanjuaninos visitarán a Platense, el viernes 26 a las 19:00.

La visita abrió el marcador a los nueve minutos de la primera etapa, con un pase filtrado del lateral Isaías Andrada para Lanzini, que recibió dentro del área y remató alto, para marcar el 1-0.

El segundo gol de la noche llegó a los 38 segundos de la segunda mitad, con una gran jugada colectiva que terminó con una pared entre Lanzini y el delantero Dilan Godoy, que quedó mano a mano y remató fuerte al palo derecho del arquero Matías Borgogno.

A los 13 minutos de la segunda mitad, un córner al segundo palo le llegó a Maestro Puch, que pudo cabecear para marcar el descuento del elenco sanjuanino.

En el séptimo minuto de descuento, el defensor Aaron Quirós cometió una dura falta sobre el mediocampista Sebastián Jaurena, a quien impactó con ambas piernas a la altura de la tibia derecha, que le valió la expulsión a instancias del VAR.