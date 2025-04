Valentín Depietri expresó que la salida del 'Cacique' Medina le impactó considerablemente

Valentín Depietri, autor del gol del empate de Talleres ante River en el Monumental, dialogó en exclusiva con Doble Amarilla y compartió su visión sobre la situación actual del club tras la salida del 'Cacique' Medina, así como sus sensaciones luego de marcar ante el 'Millonario'.

En primer lugar, el delantero del equipo auriazul se refirió a la salida de Alexander Medina, describiéndola como "un golpe duro". "En lo personal me impactó bastante. Era una persona muy querida dentro del club. En el día a día siempre estaba muy cercano al grupo. La verdad es que no lo esperábamos", destacó.

Depietri también mencionó que, a pesar de los resultados poco favorables de Talleres en el último año, el grupo se siente "fuerte como para revertir la situación". "El cuerpo técnico nos dijo que estábamos preparados para seguir y el plantel lo respaldaba, pero muchas veces se necesita un cambio de aire, y eso fue lo que decidió la dirigencia", agregó.

Además, en relación a los objetivos planteados para la temporada, el futbolista de 24 años sostuvo: "Vamos a esforzarnos al máximo en las competiciones que tenemos por delante, intentaremos clasificar a la Libertadores y también colarnos entre los ocho en el Apertura".

"Estos últimos años, Talleres ha competido siempre en los primeros puestos, pero este año no se están dando los resultados. Los otros equipos también están rindiendo bien; el fútbol en Córdoba ha crecido enormemente, y contar con tres equipos en Primera es algo muy positivo", añadió Depietri, refiriéndose a la creciente representación de la provincia en la Liga Profesional.

A la hora de analizar el semestre de la 'T', el tandilense expresó: "Pasamos de la alegría a la tristeza muy rápido. Salimos campeones, y en quince días no logramos buenos resultados, lo que llevó a la salida del ‘Cacique’. Este semestre ha sido confuso, repleto de sensaciones. Pero aún no ha terminado".

Depietri, quien enfatizó que sigue un paso a paso en su carrera y que se siente satisfecho en Talleres, también analizó su gol ante River, que le dio a su equipo el empate. "Fue algo único. En el primer control me quedó perfecto para seguir corriendo y le gané en velocidad a Paulo Díaz. En el segundo control pensé que Armani me iba a salir, y al final lo vi retroceder uno o dos pasos, lo que me dio la oportunidad para definir", relató el delantero. "Toda la jugada fue muy rápida, en dos toques llegué al arco y pude definir. Al festejar, no podía respirar mientras mis compañeros me abrazaban; me faltaba aire para celebrar".

Tras la salida de Medina, el 'Cholo' Guiñazú continuará como entrenador en Talleres.

A raíz del final del ciclo del 'Cacique' Alexander Medina, Talleres de Córdoba decidió mantener al 'Cholo' Pablo Guiñazú como su entrenador principal para lo que resta de la temporada.

A pesar de haber conquistado la Supercopa Internacional ante River en Asunción, que se tradujo en la segunda estrella oficial del club, no logró cambiar el rumbo de un segundo ciclo de Medina en el banquillo que mostró números irregulares.

El 'Cholo' asumió como DT interino, pero tras tan solo tres encuentros oficiales, la dirigencia liderada por Andrés Fassi ha optado por continuar con el ex mediocampista en el cargo por lo que resta de 2025.

El oriundo de General Cabrera, que vistió la camiseta auriazul en 77 oportunidades entre 2016 y 2019, llegó al puesto principal el pasado 4 de abril, después de registrar períodos en Atlético Tucumán (2021) y Sol de América de Paraguay (2022).

A pesar de la falta de un comunicado oficial por parte del club cordobés, se ha confirmado que Guiñazú, luego de su triunfo ante Gimnasia, su caída ante Libertad y su reciente empate contra River, permanecerá al mando de la 'T' para los próximos compromisos del Apertura y la Copa Libertadores.