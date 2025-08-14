Vaccari tras la caída de Independiente: “El empate hubiese sido lo justo”

FOTO: Julio Vaccari tras la derrota de Independiente ante la U. de Chile: “El empate hubiese sido lo justo”.

El director técnico de Independiente, Julio Vaccari, consideró que "el empate hubiese sido lo justo" en la derrota ante Universidad de Chile por 1-0, válida por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador analizó el duelo que dejó al borde de la eliminación del certamen internacional al “Rojo”, que buscará el triunfo el próximo miércoles desde las 21:30 en el Libertadores de América.

“Fue un partido parejo. Creo que los primeros minutos del primer tiempo fuimos mejores y después ellos comenzaron a crecer en el juego. Nosotros no tuvimos el orden para presionar y para hacer circular la pelota”, comenzó el DT. Y comparó: “en el segundo tiempo el equipo estuvo muy bien hasta la expulsión -Matías Abaldo vio la tarjeta roja a los 28 minutos-. Con un hombre menos nos costó y los últimos minutos fueron de ellos.

Por otro lado, Vaccari analizó los puntos que debe mejorar el conjunto rojo de Avellaneda para lograr dar vuelta el resultado adverso y avanzar a los cuartos de final del certamen internacional.

“Estaría bueno llegar a patear al arco para lo que el equipo produce. Queremos poder finalizar con mayor claridad ese tipo de situaciones y mejorar en el orden. En balance el empate hubiese sido lo justo. La actitud no me preocupa porque en el primer tiempo corrimos muchísimo, pero de forma desordenada. El problema fue el orden. La realidad también es que, si pateamos quince veces y solo cuatro van al arco, hay que trabajar en eso para mejorarlo”, afirmó.

Por último, el ex director técnico de Vélez y Defensa y Justicia fue consultado por Felipe Loyola y Luciano Cabral, dos futbolistas habituales en su esquema, quienes no logran encontrar su mejor versión en este segundo semestre del 2025.

“Creo que ambos pueden estar mejor, pero yo me enfoco en lo colectivo. Lo más importante para mi en la creación del juego es el arquero, los defensores centrales y el volante central”, concluyó.