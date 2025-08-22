Tigre no se rindió y empató agónicamente 1-1 ante Independiente Rivadavia

FOTO: Braian Martínez convierte de penal, sobre la hora, para la igualdad entre Tigre e Independiente Rivadavia.

Tigre e Independiente Rivadavia igualaron por 1-1 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio José Dellagiovanna, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025.

Los goles fueron convertidos por el volante Maximiliano Amarfil, para la visita en 25 minutos de la segunda parte, mientras que para el local empató el extremo Braian Martínez, de penal.

/Inicio Código Embebido/

¡DÍA DE EMPATES AGÓNICOS! Martínez cambió el penal por gol y sentenció el 1-1 entre Tigre e Independiente Rivadavia por el #TorneoClausura.



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 23, 2025

/Fin Código Embebido/

Con la igualdad, el “Matador” de Victoria se ubica en la séptima posición de la zona A, con ocho puntos, mientras que el equipo de Alfredo Berti es decimotercero, con cinco unidades.

En la próxima fecha, los dirigidos por Diego Dabove visitarán a Banfield, el viernes 29 de agosto a partir de las 19:00 horas, mientras que la “Lepra” mendocina recibirá a Argentinos Juniors, el sábado 30 de a las 17:00 horas.

/Inicio Código Embebido/

LA POLÉMICA DEL DÍA: Lobo Medina no la vio, el VAR lo llamó y esta jugada desencadenó en el penal del 1-1 entre Tigre e Independiente Rivadavia.

¿Opiniones?



¿Opiniones?



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 23, 2025

/Fin Código Embebido/

El equipo mendocino se había puesto en ventaja a los 25 minutos de la primera etapa, con una volea del defensor Luciano Gómez desde una posición lejana que terminó entrando, por una floja reacción del arquero Felipe Zenobio, aunque el tanto fue invalidado por una mano previa, a instancias del VAR.

A los 36 minutos volvió a llegar la visita, con un tiro libre desde la derecha que fue prolongado por el defensor Iván Villalba y le quedaba al central Leonard Costa, quien no llegó a empujarla al gol por el segundo palo.

La llegada más clara del local se dio a los 42 minutos, con un córner desde la derecha que le llegó al defensor Tomás Cardona, cuyo cabezazo al primer palo tenía destino de gol pero fue detenido por el arquero Ezequiel Centurión, de gran estirada sobre su poste izquierdo.

En un segundo tiempo con menos situaciones de riesgo, el gol se dio a los 25 minutos. Luego de un centro desde la izquierda, que fue cabeceado hacia atrás por Costa, la pelota le quedó al volante Maximiliano Amarfil, que la enganchó con una buena volea cercana al área chica. Su remate con el empeine tenía mucha potencia y rozó el poste izquierdo de Zenobio, antes de inflar la red.

En tiempo cumplido, un avance del volante Jabes Saralegui terminó en un leve contacto del defensor Thomas Ortega dentro del área, que fue cobrado como penal por el árbitro Luis Lobo Medina, tras una larga revisión en el VAR.

En el undécimo minuto de descuento, el encargado de rematar, el extremo Braian Martínez cruzó un remate bajo con la pierna derecha y marcó el 1-1.

Síntesis del partido:

Torneo Clausura 2025.

Zona A.

Fecha 6.

Tigre 1 - 1 Independiente Rivadavia.

Estadio: José Dellagiovanna,

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: Nazareno Arasa.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Sebastián González, Ramón Arias, Elías Cabrera; Ignacio Russo, Alfio Oviedo. DT: Diego Dabove.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Kevin Retamar, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Fabrizio Sartori, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Gol en el primer tiempo: 25m. Maximiliano Amarfil (IR); 56m. Braian Martínez de penal (T).

Cambios en el segundo tiempo: 23m. Mauricio Cardillo por Ezequiel Bonifacio (IR), Matías Fernández por Kevin Retamar (IR); Braian Martínez por Elías Cabrera (T) y David Romero por Alfio Oviedo (T); 37m. Thomas Ortega por Luciano Gómez (IR), Diego Tonetto por Fabrizio Sartori (IR) y Julián López por Santiago González (T); 44m. Leonel Bucca por Maximiliano Amarfil (IR).