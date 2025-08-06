Thiago Tirante ganó y clasificó al cuadro principal del Masters de Cincinnati

El tenista argentino Thiago Tirante derrotó al japonés James Trotter (189°) y al francés Arthur Cazaux (75°) y se metió en el cuadro principal del ATP Masters 1000 de Cincinnati, en Estados Unidos.

Tirante tuvo que resumir el partido que había comenzado en la tarde de ayer ante el japonés, el cual tuvo que ser suspendido por fuertes lluvias y, cuatro horas después de su triunfo, se impuso también a Cazaux, en la segunda ronda previa.

Además, Mariano Navone (77°) tuvo la misma doble oportunidad y perdió su segundo partido, aunque accedió al cuadro como lucky loser.

Dándole inicio al cuadro principal del torneo mencionado, los argentinos Sebastián Báez (45°) y Tomás Etcheverry (60°) jugarán durante el jueves por la primera ronda.

En una de los mejores días de su carrera deportiva, el argentino Thiago Tirante despachó a dos rivales en la misma jornada y accedió al main draw de Cincinnati, clasificando al cuadro de un Masters por segunda vez en su carrera.

El argentino tuvo que continuar su partido ante el oriental James Trotter, el cual llevaba disputados apenas cuatro juegos al momento de la interrupción, y lo pudo vencer por 6-2, 3-6 y 6-3.

Recibiendo dos horas y media de descanso entre un juego y el otro, y teniendo que enfrentar a un rival que no había pasado por la misma situación, quien supo ser el mejor jugador del mundo en el ranking junior pudo imponerse al francés Arthur Cazaux en sets corridos, con un marcador de 7-6 (9/7) y 6-3.

Así, con casi cuatro horas de juego en el mismo día, Tirante consiguió la hazaña y se metió en la primera ronda de Cincinnati, instancia a la que solo había llegado en el Masters de Miami de este año, y jugará el viernes ante el italiano Luca Nardi (97°) en búsqueda de la segunda ronda.

Por su parte Mariano Navone, que también tuvo que reanudar un partido interrumpido por las precipitaciones, fue beneficiado por la fortuna e ingresó al cuadro como lucky loser.

El nacido en 9 de Julio acababa de perder el primer set por 6-7 (2/7) ante el alemán Jan-Lennard Struff (138°) pero pudo remontar, ganando los parciales siguientes por 6-2 y 6-4 para quedarse con el acceso a la segunda ronda previa, en la que no pudo con el estadounidense Emilio Nava (114°), que lo derrotó por 5-7 y 4-6.

De todas formas, el argentino fue sorteado como perdedor afortunado y deberá medirse con el australiano Adam Walton (88°) en la primera ronda.

Sebastián Báez y Tomás Etcheverry debutarán mañana en la primera ronda del Cincinnati Open

La jornada del jueves verá el comienzo de la edición 2025 del Masters de Cincinnati, el tercero y último que se disputa sobre suelo estadounidense en la temporada, y contará con la participación de dos argentinos: Sebastián Báez y Tomás Etcheverry.

Los dos representantes nacionales de mejor ranking del torneo, con la baja por lesión de Francisco Cerúndolo (24°), tendrán que anteponerse a jugadores en realidades diferentes.

Jugando ambos en el estadio Grandstand, el segundo del predio en importancia, Báez se medirá con el experimentado belga de 34 años David Goffin (65° y ex 7°) a las 21:30 horas, mientras que el platense jugará a partir de las 15:00 con el chino Juncheng Shang (109°), de 20 años y gran ascenso en el ranking durante la temporada pasada, pero que lleva ocho meses de inactividad por una lesión en el pie derecho sufrida en la primera ronda del Australian Open, que lo obligó a operarse.