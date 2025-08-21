En vivo

Terror en Avellaneda: el impactante video del momento en que un hincha de la U cae al vacío

Fue durante los graves incidentes en Independiente-U. de Chile que suspendieron el partido. Periodistas afirman que a la persona "la tomaron e hicieron caer".

21/08/2025 | 00:09Redacción Cadena 3

FOTO: Terror en Avellaneda: el impactante video del momento en que un hincha de la U cae al vacío

El partido entre Independiente y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana se suspendió por una batalla campal en las tribunas, pero la imagen más impactante de la noche de terror en Avellaneda fue capturada por una cámara: el momento exacto en que un hincha del equipo chileno cayó al vacío desde la Tribuna Pavoni Alta.

Según supo Noticias Argentinas, periodistas que se encontraban en el campo de juego afirmaron haber visto "gente que se tiró de la tribuna, y otra a la que tomaron e hicieron caer", lo que sugiere que no se trató de un accidente, sino de una agresión directa en medio del ataque de la barra local.

Guerra de barras: cómo se desató el caos

El encuentro, que estaba igualado 1-1 al comienzo del segundo tiempo, se detuvo por una escalada de violencia que las autoridades no lograron controlar.

  • El origen: Los incidentes comenzaron cuando hinchas de la U. de Chile, ubicados en la tribuna alta, robaron y prendieron fuego una bandera de la parcialidad local y arrojaron todo tipo de proyectiles, incluyendo un hierro de más de un metro.
  • El pedido de la "barra": Ante la agresión y la falta de respuesta, los hinchas de Independiente comenzaron a cantar pidiendo la intervención de su propia barra brava para "defenderlos".
  • La escalada: La llegada de la barra de Independiente "agravó los problemas", desatando corridas y agresiones masivas contra los hinchas chilenos que quedaban en el estadio, momento en el cual se produjo la caída del simpatizante.
  • Falta de seguridad: Durante los incidentes más graves, se destacó la notoria ausencia de la Policía para controlar la situación dentro de la tribuna.

El partido fue suspendido por el árbitro, pero el resultado deportivo quedó completamente opacado por la brutalidad de la violencia, las impactantes imágenes de la caída del hincha y los serios cuestionamientos sobre el operativo de seguridad.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Avellaneda? Se suspendió el partido entre Independiente y U. de Chile por graves incidentes en las tribunas.

¿Quiénes participaron en los incidentes? Hinchas de la Universidad de Chile y miembros de la barra de Independiente.

¿Cuándo ocurrió el evento? Durante el partido el jueves 21 de agosto de 2025.

¿Dónde sucedió? En el estadio de Avellaneda, Argentina.

¿Cómo se desencadenó la violencia? Comenzó con la quema de una bandera local por parte de los hinchas chilenos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

