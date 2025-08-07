En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Hernán Funes

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Shelton le ganó el duelo de estadounidenses a Fritz y se metió en la final del Masters 1000 de Canadá

El jugador norteamericano quiere conquistar su tercer título a nivel profesional.

07/08/2025 | 08:51Redacción Cadena 3

FOTO: Shelton, a la final en Canadá.

El tenista estadounidense Ben Shelton (4°) se clasificó a la final del Masters 1000 de Canadá, luego de superar sin mayores inconvenientes a su compatriota Taylor Fritz (2°).

Shelton, que está cada vez más metido en la elite del tenis, se impuso por 6-4 y 6-3 luego de una hora y 18 minutos de juego.

De esta manera, Shelton se metió por primera vez en la definición de un torneo de esta categoría. En caso de quedarse con el título, desplazará al serbio Novak Djokovic y se convertirá en el número 6 del mundo, alcanzando el mejor ranking de su carrera.

Su rival en la final será el ruso Karen Khachanov (11°), quien más temprano le había ganado al alemán Alexander Zverev (1°) en un durísimo encuentro que se tuvo que definir en el tie-break del tercer set.

Previamente, Shelton había eliminado a Adrian Mannarino, Brandon Nakashima (25°), Flavio Cobolli (13°) y Alex de Miñaur (9°).

En caso de consagrarse en Canadá, Shelton obtendrá su tercer título como profesional. Los anteriores fueron el ATP 500 de Tokio 2023 y el ATP 250 de Houston 2024.

Lectura rápida

¿Quién ganó en la semifinal del Masters 1000 de Canadá?
Ben Shelton superó a Taylor Fritz en la semifinal.

¿Cuál fue el resultado del partido?
El resultado fue 6-4 y 6-3 a favor de Shelton.

¿Quién será el rival de Shelton en la final?
El rival será el ruso Karen Khachanov (11°).

¿Qué título puede obtener Shelton?
Puede conquistar su tercer título a nivel profesional.

¿Qué otros jugadores eliminó Shelton?
Eliminó a Adrian Mannarino, Brandon Nakashima, Flavio Cobolli y Alex de Miñaur.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho