San Lorenzo celebró los 60 años de Paulo Silas

San Lorenzo de Almagro subió una publicación especial por los 60 años del brasileño Paulo Silas, emblema del equipo de fines de la década de los 90s.

En el arranque del escrito, la cuenta oficial del “Ciclón” escribió: “crack eterno y campeón con San Lorenzo en 1995, Paulo Silas está en la galería de los máximos ídolos de nuestro club. Mágico, genial, único...”.

“Hoy, el brasileño cumple 60 años y lo saludamos con la admiración y el cariño de siempre. Muchas felicidades, Paulo querido”, expresó la cuenta oficial de San Lorenzo en el cierre de su publicación de Instagram.

El emblema sanlorencista formó parte del plantel que conquistó el Torneo Clausura de 1995. Aunque su paso por la institución fue breve, alcanzó para ganarse un lugar entre las banderas de los grandes ídolos del club de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sus números no fueron sobresalientes: disputó 11 encuentros con la camiseta azulgrana, convirtió un gol y aportó una asistencia. Sin embargo, más allá de las estadísticas, la calidad que desplegó con la pelota bajo la suela quedó grabada para siempre en la memoria histórica del club.

Su influencia trascendió lo meramente futbolístico: con su carisma y elegancia dentro de la cancha, Silas dejó una huella imborrable en una generación de hinchas que todavía lo recuerda como símbolo de jerarquía internacional en San Lorenzo.

Su nombre, asociado a aquel título histórico, continúa ocupando un lugar de privilegio en la identidad azulgrana, recordándole a cada hincha que la grandeza también se escribe con talento y magia.