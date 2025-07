Russo, en la cuerda floja: Boca se juega más que tres puntos ante Racing

La continuidad de Miguel Ángel Russo como entrenador de Boca atraviesa su momento más crítico. En medio de una racha histórica de 11 partidos sin victorias y tras la caída ante Huracán en el Torneo Clausura, el duelo frente a Racing del próximo sábado 9 de agosto en La Bombonera podría marcar un punto de quiebre definitivo.

Fuentes cercanas al club señalan que la dirigencia, encabezada por Juan Román Riquelme, evalúa seriamente un cambio de timón si el equipo no logra revertir su presente inmediato.

En ese sentido, el periodista Mariano Closs fue contundente en su programa Closs Sport en Splendid AM990: “Irremediablemente o no, yo no tengo duda de eso. Yo de hecho ayer pregunté si estas dos semanas que había tiempo, que Boca no juega, no era el momento para hacer el cambio”.

Además, Closs agregó: “Los echa la filosofía de Riquelme”, en referencia a la línea de conducción que dominaba el Consejo de Fútbol, hoy ya disuelto por el propio presidente.

El contexto deportivo no ofrece alivio ya que Boca suma apenas dos puntos en tres fechas del Clausura y se ubica en los últimos puestos del Grupo A. A pesar de los intentos de Russo por reordenar el equipo (incluyendo la marginación de Marcos Rojo, Marcelo Saracchi y Cristian Lema por indisciplina), el rendimiento colectivo sigue sin responder.

Closs sintetizó el escenario con una frase que resuena en el entorno xeneize: “Con 1 a 0 abajo, jugando bien si querés, pero perdiste”. En Boca, el resultado manda. Y ante Racing, el resultado podría definir el futuro del entrenador.