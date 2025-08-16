FOTO: River le puso su sello a “Motivos” de Abel Pintos y nació un nuevo hit en la tribuna

La hinchada de River Plate innovó los cánticos de la tribuna con una nueva canción basada en la canción “Motivos” del artista Abel Pintos.

“Yo te sigo acompañando. La vida vamos a dejar, con los bombos y con los trapos. En las tribunas estas banderas, las que llevó en el corazón, acá estamos todos juntos Los Borrachos del Tablón. No me importa dónde juegues, porque siempre voy a estar... aunque ganes, aunque pierdas, nunca te vamos a abandonar. No me importa donde vos jugas, yo te sigo acompañando”, cantaron los miembros de la hinchada de River en el medio de un video arriba del micro.

La iniciativa rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde cientos de hinchas compartieron el video y celebraron la creatividad de la barra en adaptar un tema tan popular como “Motivos” a la pasión por River. Varios fanáticos incluso destacaron la emotividad de la letra, que conecta directamente con el sentimiento de fidelidad hacia el club, más allá de los resultados deportivos.

Este nuevo cántico se suma al extenso repertorio que caracteriza a la hinchada millonaria, reconocida en el fútbol argentino y sudamericano por su constante innovación y la potencia de su aliento. Con melodías que van desde clásicos del rock nacional hasta hits contemporáneos, los fieles seguidores de River han sabido mantener viva la tradición de darle identidad propia a cada partido en las tribunas.