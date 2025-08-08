En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Hernán Funes

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Racing visita a Peñarol en octavos de final de la Copa Libertadores

La “Academia” se enfrentará este martes con Peñarol de Uruguay.

08/08/2025 | 10:39Redacción Cadena 3

FOTO: Racing quiere seguir avanzando en la Copa Libertadores.

Racing visitará este martes a Peñarol de Uruguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

La “Academia”, que es dirigida por Gustavo Costas, atraviesa un gran momento a nivel internacional, ya que el año pasado ganó la Copa Sudamericana y a principios del 2025 pasó por arriba a Botafogo para consagrarse en la Recopa Sudamericana.

En la actual Copa Libertadores, Racing viene de terminar primero con 13 puntos en el Grupo E que compartió con Fortaleza de Brasil, Colo-Colo de Chile y Club Atlético Bucaramanga de Colombia.

Peñarol, por su parte, quedó segundo con 11 puntos en el Grupo H, igualado con Vélez pero con peor diferencia de gol.

En la última década, Racing se convirtió en un habitual participante de la Copa Libertadores. Desde 2015, la “Academia” dijo presente en seis ediciones, clasificando en todas ellas a los octavos de final.

En dicha instancia, el equipo de Avellaneda tiene un saldo muy parejo, ya que en tres de aquellas series consiguió la clasificación, mientras que en las otras tres fue eliminado.

En aquel periodo, la serie de octavos de final más recordada para Racing se dio en 2020, cuando eliminaron por penales al Flamengo de Brasil, que se presentaba como el gran candidato luego de consagrarse en el 2019.

En 2023 también se dio una serie muy recordada para Racing, que le dio vuelta una serie durísima a Atlético Nacional de Colombia para imponerse 5-4 en el global.

Por otra parte, el recuerdo más doloroso fue en 2018, cuando River los eliminó con una contundente goleada 3-0 en El Monumental, luego de igualar sin goles en Avellaneda.

Las últimas series de octavos de final de Racing en Copa Libertadores

2015:

  • Montevideo Wanderers 1 – 1 Racing
  • Racing 2 – 1 Montevideo Wanderers

2016:

  • Racing 0 – 0 Atlético Mineiro
  • Atlético Mineiro 2 – 1 Racing

2018:

  • Racing 0 – 0 River
  • River 3 – 0 Racing

2020:

  • Racing 1 – 1 Flamengo
  • Flamengo 1(3) – (5)1 Racing

2021:

  • San Pablo 1 – 1 Racing
  • Racing 1 – 3 San Pablo

2023:

  • Atlético Nacional 4 – 2 Racing
  • Racing 3 – 0 Atlético Nacional

Lectura rápida

¿Qué equipo visita a Peñarol?
Racing es el equipo que visitará a Peñarol de Uruguay.

¿Cuándo juega Racing?
Racing jugará este martes en la ida de los octavos de final.

¿Qué logró Racing en la Copa Sudamericana?
Racing ganó la Copa Sudamericana el año pasado bajo la dirección de Gustavo Costas.

¿Cuántas veces ha llegado Racing a octavos desde 2015?
Desde 2015, Racing ha llegado a octavos en seis ediciones de la Copa Libertadores.

¿Cuál fue la serie más recordada de Racing?
Una de las series más recordadas fue contra Flamengo en 2020, donde Racing clasificó por penales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho