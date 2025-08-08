Racing confirma a Vietto y se prepara para el clásico contra Boca

Racing Club confirmó a los 28 jugadores convocados para enfrentar a Boca Juniors por la fecha 4 del Torneo Clausura 2025. Entre las novedades, se destaca el regreso de Luciano Vietto, habilitado tras resolver su situación médica ante la CONMEBOL.

La “Academia” llegará al clásico con un plantel competitivo, reforzado por varios regresos clave, y con el claro objetivo de sumar en una cancha siempre compleja como es La Bombonera. Costas prepara un equipo con equilibrio, velocidad y variantes de peso en ofensiva.

Luciano Vietto, alta médica y listo para jugar

La gran novedad entre los convocados es el regreso de Luciano Vietto, quien presentó la documentación médica requerida por la CONMEBOL tras su inhabilitación por molestias lumbares. Con el visto bueno del organismo, el delantero está disponible y podría tener minutos ante el “Xeneize”.

Considerado una pieza revulsiva, Vietto podría ser utilizado como carta de recambio en la segunda mitad, gracias a su capacidad de asociación y desequilibrio ofensivo, algo que Racing podría necesitar ante la sólida defensa boquense.

El ataque, con Adrián Martínez como referente

En la delantera, Costas apostaría por Adrián "Maravilla" Martínez como único punta, buscando explotar su poderío dentro del área mediante pases filtrados y juego directo. El uruguayo Adrián Balboa también está entre los convocados, pero todo indica que esperará su oportunidad desde el banco.

Medio campo competitivo y con regresos importantes

Aunque no se detalló completamente cómo se conformará el mediocampo, se sabe que nombres como Agustín Almendra, Juan Ignacio Nardoni, Richard Sánchez, Tomás Conechny y el regresado Matías Zaracho podrían ser de la partida o sumar minutos. El equilibrio en la zona media será clave para cortar los circuitos de juego de Boca y lanzar contraataques veloces.

Los 28 convocados por Gustavo Costas

Facundo Cambeses, Gabriel Arias, Santiago Quiros, Marco Di Cesare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Facundo Mura, Gabriel Rojas, Ignacio Agustín Rodríguez, Franco Pardo, Martín Barrios, Agustín Almendra, Juan Ignacio Nardoni, Richard Sánchez, Adrián Fernández, Alan Forneris, Tomás Conechny, Elías Torres, Ramiro Degregorio, Duván Vergara, Santiago Solari, Adrián Balboa, Luciano Vietto, Adrián Martínez, Bruno Zuculini, Gastón Martirena y Matías Zaracho.

El posible 11 de Racing para visitar a Boca

Aunque no fue confirmado oficialmente, este sería el probable equipo titular que salte al campo en La Bombonera: Arias o Cambeses; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Franco Pardo; Facundo Mura, Martín Barrios, Richard Sánchez, Ignacio Rodríguez; Tomás Conechny, Adrián “Maravilla” Martínez y Duván Vergara.