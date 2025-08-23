Quilmes venció agónicamente a San Miguel y se alejó de la zona de descenso en la Primera Nacional

Quilmes le ganó a San Miguel por 2 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes, por la fecha 28 de la Primera Nacional 2025.

Los goles, ambos en el segundo tiempo, fueron convertidos por el delantero Jano Coronel, en el segundo minuto de descuento, y el delantero Gabriel Vázquez, a los seis minutos.

Además, el “Trueno verde” terminó el partido con dos jugadores menos, por las expulsiones de los defensores Dixon Rentería, con el primer tiempo cumplido, y Sebastián Corda, a los 13 del segundo tiempo.

Con el triunfo, el “Cervecero” consiguió oxígeno en la lucha por la permanencia, se alejó a siete puntos de Alvarado, y se acercó a tres unidades de la zona de clasificación al reducido, con 33 puntos, mientras que San Miguel se mantiene cuarto, con 43 unidades.

La primera llegada del partido se dio a los 20 minutos de la primera parte, con una salida en falso desde el fondo, que permitió que el delantero Emanuel Dening recupere una pelota en la medialuna del área rival y remate de primera, con un disparo tapado por el arquero Esteban Glellel.

Diez minutos más tarde, Dening volvió a quedar frente al arquero local, tras un desajuste defensivo que lo dejó mano a mano, aunque esta vez su remate se estrelló en el poste izquierdo del guardameta, que no achicó bien.

Las expulsiones de la visita, de Rentería y Corda, llegaron a los 45 minutos de la primera parte y ocho de la segunda, con jugadas similares: faltas evitables en la mitad de la cancha, que terminaron en doble amarilla.

Con mucha voluntad para intentar imponerse, y dos jugadores de ventaja, Quilmes abrió el marcador en el segundo minuto de descuento del complemento, con un remate bajo y cruzado de Jano Coronel, desde el área chica.

Cuatro minutos después del desahogo, un buen pase largo del volante Marcos Roseti habilitó al atacante Gabriel Vázquez, que encaró libre de marca por el costado izquierdo y picó la pelota por encima de la salida del arquero Daniel Sappa, para el delirio de la gente quilmeña, que vuelve a soñar con el reducido y la vuelta a Primera División, tras seis años.