En vivo

100 Noches Festivaleras

Alejandro Bustos

Argentina

En vivo

100 Noches Festivaleras

Alejandro Bustos

Rosario

En vivo

Previa Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Momento manijero

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Primera Nacional: Gimnasia de Mendoza le ganó a Almirante Brown y se afianza como líder de la Zona B

Por otra parte, Deportivo Madryn empató con Tristán Suárez y se mantiene en la primera posición de la Zona A.

16/08/2025 | 21:37Redacción Cadena 3

FOTO: Gimnasia de Mendoza ganó y sueña en la Primera Nacional.

Gimnasia de Mendoza consiguió un gran triunfo 2-1 ante Almirante Brown y se afianzó como líder en la Zona B de la Primera Nacional.

Los goles de Gimnasia de Mendoza fueron anotados por el defensor Lautaro Carrera y por el delantero Brian Ferreyra, que sirvieron para dar vuelta el resultado, ya que Almirante Brown se había puesto en ventaja gracias al tanto del delantero Santiago Villalba.

Este resultado favorable le permitió a Gimnasia de Mendoza llegar a los 52 puntos y acomodarse en la primera posición, ya que su escolta es Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Este fue el cuarto triunfo consecutivo para el equipo mendocino, ya que los dirigidos por Ariel Broggi venían de ganarle a Colón de Santa Fe, Mitre de Santiago del Estero y Chaco For Ever.

Almirante Brown, por su parte, está 16° en la Zona B y si bien está relativamente lejos en puntos de los equipos que descenderían, no debe descuidarse.

En la tercera posición está Chacarita, que este sábado dejó pasar la oportunidad ante Temperley, igualando 0-0 como local y llegando a 47 puntos.

Por otra parte, Colón de Santa Fe perdió 1-0 ante San Telmo y sumó su cuarta derrota consecutiva.

Deportivo Madryn rescató un empate y mantiene el liderazgo en la Zona A.

En lo que respecta a la Zona A, Deportivo Madryn rescató un importante empate 2-2 en condición de visitante ante Tristán Suárez que le permite mantener la primera posición.

Con este resultado, Deportivo Madryn, que tiene como director técnico a Leandro Gracián, alcanzó los 47 puntos y le sacó cuatro a su escolta, Atlanta, que tiene un partido menos ya que este domingo visitará a Almagro.

La actividad en la Primera Nacional continuará este domingo, en una intensa jornada que contará con siete partidos.

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido?
Gimnasia de Mendoza venció a Almirante Brown 2-1.

¿Cuántos puntos tiene Gimnasia de Mendoza?
Alcanzó un total de 52 puntos.

¿Quiénes anotaron para Gimnasia de Mendoza?
Los goles fueron marcados por Lautaro Carrera y Brian Ferreyra.

¿Qué posición ocupa Almirante Brown?
Almirante Brown está en la 16° posición de la Zona B.

¿Qué equipo lidera la Zona A?
Deportivo Madryn se mantiene como líder de la Zona A.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho