Primera Nacional: Gimnasia de Mendoza le ganó a Almirante Brown y se afianza como líder de la Zona B

FOTO: Gimnasia de Mendoza ganó y sueña en la Primera Nacional.

Gimnasia de Mendoza consiguió un gran triunfo 2-1 ante Almirante Brown y se afianzó como líder en la Zona B de la Primera Nacional.

Los goles de Gimnasia de Mendoza fueron anotados por el defensor Lautaro Carrera y por el delantero Brian Ferreyra, que sirvieron para dar vuelta el resultado, ya que Almirante Brown se había puesto en ventaja gracias al tanto del delantero Santiago Villalba.

Este resultado favorable le permitió a Gimnasia de Mendoza llegar a los 52 puntos y acomodarse en la primera posición, ya que su escolta es Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Este fue el cuarto triunfo consecutivo para el equipo mendocino, ya que los dirigidos por Ariel Broggi venían de ganarle a Colón de Santa Fe, Mitre de Santiago del Estero y Chaco For Ever.

Almirante Brown, por su parte, está 16° en la Zona B y si bien está relativamente lejos en puntos de los equipos que descenderían, no debe descuidarse.

En la tercera posición está Chacarita, que este sábado dejó pasar la oportunidad ante Temperley, igualando 0-0 como local y llegando a 47 puntos.

Por otra parte, Colón de Santa Fe perdió 1-0 ante San Telmo y sumó su cuarta derrota consecutiva.

Deportivo Madryn rescató un empate y mantiene el liderazgo en la Zona A.

En lo que respecta a la Zona A, Deportivo Madryn rescató un importante empate 2-2 en condición de visitante ante Tristán Suárez que le permite mantener la primera posición.

Con este resultado, Deportivo Madryn, que tiene como director técnico a Leandro Gracián, alcanzó los 47 puntos y le sacó cuatro a su escolta, Atlanta, que tiene un partido menos ya que este domingo visitará a Almagro.

La actividad en la Primera Nacional continuará este domingo, en una intensa jornada que contará con siete partidos.