Deportes

Primera Nacional: CADU cayó ante Defensores de Belgrano y se hundió en el fondo de la Zona B

Fue derrota por 3-1 por la fecha 27 de la Segunda División. Agropecuario venció 2-1 a Mitre SdE y Nueva Chicago igualó con Central Norte sin goles.

18/08/2025 | 22:03Redacción Cadena 3

FOTO: CADU cayó ante Defensores de Belgrano y se hundió en el fondo de la Zona B. (Foto NA: @defeweb)

CADU cayó este lunes por 3-1 frente a Defensores de Belgrano, en un partido correspondiente a la vigésimo séptima fecha de la Primera Nacional, llevado a cabo en el estadio Juan Pasquale.

Con este resultado, el “Celeste” se hundió en el fondo de la Zona B con 16 puntos y complicó su permanencia en la categoría ya que quedó a 9 unidades de Almirante Brown (último puesto de salvación) con 7 jornadas por jugarse.

Por su parte, el cuadro rojinegro sumó tres puntos importantes para acercarse a los ocho primeros, quienes jugarán un torneo reducido en busca del ascenso a la Primera División del Fútbol Argentino.

Los goles para el conjunto dirigido por Fabián Nardozza los convirtieron Francisco Tcherkaski por duplicado, a los 2’ del primer tiempo y al minuto del segundo, y Juan Pablo Segovia, a los 6’ del complemento.

En tanto, Diego Aguirre descontó para los visitantes, a los 38 minutos de la segunda etapa.

En el resto de encuentros de la jornada, Agropecuario (9° - Zona B) se impuso por 2-1 frente a Mitre de Santiago del Estero (13°) con tantos de Alejandro Melo y Alejandro Gagliardi de penal, mientras que David Romero anotó para el aurinegro.

Además, Nueva Chicago (12°) igualó sin goles, en condición de local, frente a Central Norte (14°) y desaprovechó una gran oportunidad de escalar posiciones en la clasificación y pelear por un lugar en los Playoffs.

Lectura rápida

¿Qué equipo perdió en la fecha 27?
CADU perdió ante Defensores de Belgrano por 3-1.

¿Quién anotó los goles del partido?
Los goles fueron convertidos por Francisco Tcherkaski y Juan Pablo Segovia para los locales, y Diego Aguirre para los visitantes.

¿Cuántos puntos tiene CADU?
CADU tiene actualmente 16 puntos en la Zona B.

¿Qué otros resultados se registraron?
Agropecuario venció 2-1 a Mitre SdE y Nueva Chicago empató sin goles con Central Norte.

¿Quién dirige a Defensores de Belgrano?
El equipo es dirigido por Fabián Nardozza.

[Fuente: Noticias Argentinas]

