Portland Timbers presentó a Matías Rojas como su nueva figura para la MLS

El Portland Timbers de Estados Unidos oficializó el arribo del mediocampista ofensivo paraguayo Matías Rojas.

El elenco de la Major League Soccer subió tres publicaciónes para presentar a su nuevo refuerzo de cara a la segunda parte de la temporada.

En el primer posteo, el elenco de Oregón subió una imagen editada del futbolista con la camiseta de la institución deportiva.

“Listo para Rojas. Bienvenido a Portland, Matías”, manifestó la cuenta oficial de Portland Timbers en la descripción de su publicación. El mensaje de redes sociales estuvo acompañado por un emoticón de un cien.

En el segundo, "Los Maderos" mostraron las mejores jugadas de Rojas en su reciente paso por la primera división del fútbol estadounidense en el Inter Miami. La recopilación de sus mejores goles con las “Garzas” de Florida reforzaron la importancia de su llegada a la institución, también le mostraron a sus hinchas la calidad que posee el paraguayo.

En la descripción de la publicación de Instagram, Los Timbers escribieron: “Matías al máximo (en mayúscula)”.

En el tercero, el conjunto norteamericano subió cinco fotografías diferentes de Matías Rojas con las distintas camisetas del equipo de la MLS. “Rodando con Rojas”, expresaron los Portland Timbers junto a un emoticón de un aplauso.

El mediocampista paraguayo vuelve a la MLS tras un breve paso por River Plate, donde las lesiones limitaron su participación y le impidieron mostrar todo su nivel. En su etapa en el conjunto “Millonario” apenas sumó ocho partidos y un gol, cifras que no reflejan el potencial que ahora intentará recuperar en Portland.

La incorporación de Rojas despertó gran expectativa entre los fanáticos de Portland, que ven en el paraguayo a un jugador capaz de aportar creatividad y espectáculo en la segunda parte de la temporada. Tras un paso marcado por las lesiones, su regreso a la MLS es interpretado como una revancha personal y deportiva, en la que tendrá la posibilidad de recuperar continuidad y volver a ser determinante.

Su arribo promete darle un nuevo impulso al equipo, fortalecer el mediocampo con su visión de juego y encender la ilusión de los hinchas de cara a los próximos desafíos.