¿Peligra el debut de Quinteros en Independiente ante Racing?

El flamante entrenador de Independiente, Gustavo Quinteros, podría ver postergado su debut del domingo en el clásico de Avellaneda ante Racing debido a una inhibición con la que cuenta el club.

Este lunes al mediodía, el director técnico fue presentado en el cargo en el "Rojo" en la previa de lo que será una nueva edición del clásico de Avellaneda el domingo ante Racing, desde las 15.15 horas, en el estadio Presidente Perón. En este encuentro más que especial para los hinchas de Independiente, el entrenador debutaría al mando del primer equipo.

Sin embargo, este martes en el primer entrenamiento de Independiente con Quinteros, el director técnico recibió la noticia de que su inicio de ciclo en Independiente podría postergarse debido a una inhibición que el club posee en AFA que no permite la inscripción del entrenador en el ente madre del fútbol argentino.

La inhibición, que no impide la firma de contrato, se debe a que la institución no abonó los aportes al cuerpo docente del centro educativo del club. El monto por pagar es de alrededor de 235 millones de pesos, y la dirigencia del "Rojo" no da señales de saldar dicha deuda.

Según se pudo saber, la AFA le daría un permiso especial a Independiente para que Quinteros pueda estar el domingo en el banco de suplentes dirigiendo al primer equipo en el clásico de Avellaneda ante Racing.