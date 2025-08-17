Pasacalles amenazantes en Mendoza y la impaciencia por el Boca de Riquelme

FOTO: Juan Román Riquelme, el presidente de un Boca en estado crítico.

Con el Boca de Juan Román Riquelme atravesando el momento más crítico del club en los últimos años, aparecieron pasacalles amenazantes contra el plantel, en la noche mendocina.

Los mismos contienen las leyendas: “La camiseta de Boca se tiene que transpirar” y “Están en Boca, respeten la camiseta y a su gente”. Además, fueron colocados en el hotel en el que concentra el plantel.

El “Xeneize” pasó la noche en Mendoza debido a su partido de esta noche, en el que enfrentará a Independiente Rivadavia, a partir de las 20:30 horas.

El inconformismo con el Boca del presidente Juan Román Riquelme trasciende las provincias. Acumulando 12 partidos sin ganar y a la deriva desde lo dirigencial, aparecieron dos pasacalles críticos contra la institución en Mendoza.

En letras mayúsculas grandes, y con los colores “Azul y Oro”, los carteles demuestran enojo con la manera de afrontar los partidos por el plantel de Primera División del club de la ribera, a los que les piden que “respeten la camiseta y a su gente” y que transpiren la camiseta.

Pero el enojo no viene sólo, sino que es fruto de un pésimo momento institucional y deportivo del club del barrio de La Boca.

Con dos años consecutivos en los que ni siquiera participó de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en riesgo de tampoco clasificar a la próxima edición del certamen internacional y arrastrando una racha de 12 partidos sin triunfos, entre los que se incluyen la eliminación en el Torneo Apertura, la Copa Argentina, y un Superclásico perdido ante River por 2-1, la hinchada del “Xeneize” llevaba acumulando decepciones, hasta que finalmente explotó.

Actualmente el club está en el decimocuarto escalón de la zona A del Torneo Clausura 2025, integrada por 15 instituciones, y está, parcialmente, quedándose afuera de la fase de grupos de la Libertadores por tercer año consecutivo, al estar cuarto en la tabla anual con 36 puntos, posición que lo relega momentáneamente a una nueva disputa de la Copa Sudamericana, copa que disputó en 2024 y en la que, a duras penas, pudo superar la fase de grupos, para luego caer en octavos de final.