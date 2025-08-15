Palmeiras goleó a Universitario por 4-0 y se acerca a los cuartos de final

FOTO: Mauricio, Vitor Roque y José López (izquierda a derecha) festejan uno de los goles en el triunfo del Palmeiras.

Palmeiras de Brasil le ganó a Universitario de Perú por 4 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Monumental de Lima, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Los goles del elenco brasileño fueron convertidos por el defensor Gustavo Gómez, de penal a los siete minutos del primer tiempo, el delantero argentino José López, en 12 minutos del primer y 30 minutos del segundo tiempo, y el atacante Vitor Roque, a los 30 de la primera etapa.

Con el triunfo, el elenco paulista consiguió una ventaja amplia de cara al partido de vuelta, a disputarse en el estadio Allianz Parque el próximo jueves 14 de agosto, a partir de las 21:30 horas.

El primer gol del partido llegó a los seis minutos, por medio de un penal cobrado por una falta sobre Vitor Roque dentro del área. El mismo fue pateado por Gustavo Gómez, quien cruzó un remate bajo con el pie derecho.

Cinco minutos más tarde, José López manejó un ataque por el costado derecho, hizo una pared con Vitor Roque e ingresó al área, para luego vencer al arquero Sebastián Britos con un remate potente sobre su palo izquierdo.

A los 29 minutos de la primera parte, el delantero Vitor Roque controló un pase largo del volante Joaquín Piquerez y avanzó sobre el costado izquierdo del frente de ataque. Tras sacarle una gran ventaja en velocidad a los centrales del equipo peruano, el brasileño llegó hasta el área chica y remató con mucha violencia al primer palo, con un disparo alto e inatajable, que se convirtió en el 3-0.

En cinco minutos del segundo tiempo, el defensor Williams Riveros vio la roja por acumulación de amarillas, a instancias del VAR, por una dura patada sobre el argentino López, cerca de la mitad de la cancha.

El argentino José “Flaco” López sentenció el marcador a los 29 minutos del complemento, con un cabezazo oportuno desde el punto del penal, para empujar contra la red el rebote de un remate lejano de Piquerez, que había dado en el palo.

Síntesis del partido:

Copa Libertadores 2025.

Octavos de final.

Partido de vuelta.

Universitario (Perú) 0 - 4 Palmeiras (Brasil).

Estadio: Monumental U (Perú).

Árbitro; Facundo Tello.

VAR: Silvio Trucco.

Universitario: Sebastián Britos; Andy Polo, Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, César Inga; Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Jairo Concha; Edison Flores, Alex Valera. DT: Jorge Fossati.

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Micael, Joaquín Piquerez; Mauricio, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista; Ramón Díaz; Vitor Roque, José López. DT: Abel Ferreira.

Goles en el primer tiempo: 6m. Gustavo Gómez, de penal (P), 11m. José López (P) y 29m. Vitor Roque (P).

Gol en el segundo tiempo: 29m. José López (P).

Incidencia en el segundo tiempo: 5m. Williams Riveros expulsado (U).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Jorge Murrugarra por Rodrigo Ureña (U), 12m. José Carabali por Martín Pérez Guedes (U); 17m. Felipe Anderson por Ramón Sosa (P) y Facundo Torres por Mauricio (P); 21m. Jesús Castillo por Jairo Concha (U) y Diego Churin por Alex Valera (U); 28m. Aníbal Moreno por Lucas Evangelista (P); 33m. Jairo Vélez por Edison Flores (U); 35m. Luighi por Vitor Roque (P) y Allan Elías por José López (P).