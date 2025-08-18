Newell's inaugura la tribuna "Lionel Messi" horas antes del Banderazo

Este jueves será un día clave para Newell’s Old Boys: el club oficializará la inauguración de la nueva tribuna que lleva el nombre de Lionel Messi, completando así la ampliación del estadio Marcelo Bielsa, que alcanzará una capacidad para 49.000 espectadores.

El acto protocolar se realizará al mediodía y estará reservado solo para la prensa, con la presencia de viejas glorias del club.

Sin embargo, la fiesta no terminará ahí: por la tarde, la hinchada leprosa tendrá su momento con el tradicional Banderazo, en apoyo al plantel de cara al próximo clásico rosarino.

La nueva tribuna, ubicada sobre el sector del Palomar, ya había sido parcialmente habilitada en los partidos ante Banfield y Central Córdoba, pero ahora quedará completamente operativa.

De esta manera, el Coloso del Parque sumará más de 10.000 nuevas localidades, consolidándose como uno de los estadios más modernos del país.

Aunque el club no confirmó detalles sobre el Banderazo, se espera que, como es habitual, miles de hinchas se congreguen en los alrededores del estadio para alentar al equipo en la previa del clásico contra Rosario Central. Un día que combinará historia, emoción y pasión por Newell’s.