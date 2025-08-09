Musetti cayó en su debut en el Masters 1000 de Cincinnati ante Bonzi

El italiano Lorenzo Musetti sufrió una nueva derrota en el circuito norteamericano al caer en su estreno en el Masters 1000 de Cincinnati frente al francés Benjamin Bonzi, quien se impuso por 5-7, 6-4 y 7-6(4) tras casi tres horas de juego.

Musetti, actual número 10 del ranking ATP, acumula cinco derrotas en sus últimas seis presentaciones y sigue sin encontrar respuestas sobre superficie dura.

El encuentro comenzó con Musetti dominando con autoridad al lograr un rápido 3-0 en el primer set. Sin embargo, Bonzi reaccionó y llegó a colocarse 5-4 con servicio, lo que obligó al italiano a remontar con carácter para cerrar el parcial 7-5.

La reacción del francés fue inmediata: en el segundo set tomó ventaja de 5-1, y aunque Musetti dispuso de una oportunidad para igualar en 5-5, dos errores de revés le impidieron concretar la remontada.

En el tercer parcial, Musetti volvió a tener opciones: contó con una bola de quiebre en el 3-2 y dos más en el 4-3, pero no logró capitalizarlas.

Bonzi, más agresivo en los momentos clave, se llevó el desempate por 7-4 y firmó su tercera victoria ante un jugador del Top 10. El francés accede por primera vez al tercer turno en Cincinnati.

La jornada también dejó otras sorpresas: el francés Arthur Rinderknech venció al noruego Casper Ruud por 6-7, 6-4 y 6-2 para sumar su tercera victoria del año ante un Top 15 tras superar previamente a Shelton y Zverev.

El estadounidense Alex Michelsen, por su parte, derrotó al francés Corentin Moutet por 3-6, 6-3, 6-4 y se medirá con el danés Holger Rune en la siguiente ronda. El danés, semifinalista en 2024, superó a Roman Safiullin por 7-5 y 7-6, y alcanzó su 50ª victoria en torneos Masters 1000.