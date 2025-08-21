MotoGP: horarios y detalles para seguir las prácticas del Gran Premio de Hungría
Se corre este fin de semana la fecha 14 de la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Motociclismo. Todos los detalles.
21/08/2025 | 23:10Redacción Cadena 3
FOTO: MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo las prácticas del Gran Premio de Hungría
En el marco del Campeonato mundial de Motociclismo, este fin de semana se disputa el MotoGP de Hungría en el circuito Balaton Park, que arranca este viernes con las prácticas libres.
Se trata de la decimotercera fecha del campeonato, que tiene a Jorge Martin como campeón defensor; mientras que Marc Márquez arrancó su nueva etapa con Ducati y es puntero absoluto.
Horario de las prácticas del Gran Premio de Hungría de MotoGP
El MotoGP de Hungría tiene este viernes desde las 5:45 horas de la mañana de la Argentina sus primeras prácticas.
Cronograma del MotoGP:
Viernes 22 de agosto
- Práctica Libre 1 05:45
- Práctica Libre 10:00
Sábado 23 de agosto
- Práctica Libre 2 05:10
- Clasificación 05:50
- Sprint 10:00
Domingo 24 de agosto
- Carrera 09:00
Dónde ver en vivo el MotoGP
El Gran Premio de Hungría se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por ESPN y por la plataforma de streaming Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]