FOTO: MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo la carrera del Gran Premio de Hungría

En el marco del Campeonato mundial de Motociclismo, este fin de semana se disputa el MotoGP de Hungría en el circuito Balaton Park, que arrancó este viernes con las prácticas libres y siguió este sábado con la clasificación y la Sprint Race rumbo a la carrera del f

Se trata de la decimotercera fecha del campeonato, que tiene a Jorge Martin como campeón defensor; mientras que Marc Márquez arrancó su nueva etapa con Ducati y es puntero absoluto.

Horario de la carrera del Gran Premio de Hungría de MotoGP

El MotoGP de Hungría tiene este domingo desde las 9 horas de la Argentina su carrera.

Cronograma del MotoGP:

Domingo 24 de agosto

Carrera 09:00

Dónde ver en vivo el MotoGP

El Gran Premio de Hungría se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por ESPN y por la plataforma de streaming Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.