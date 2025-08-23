En vivo

La Cadena del Gol

Atl. Tucumán vs. Talleres

Argentina

En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Atl. Tucumán vs. Talleres

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Ctral. Norte (S) vs. Gsia. y Esgrima

Mendoza

En vivo

La Última Jugada

San Martín vs. Gimnasia

La Plata

En vivo

Previa Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Momento manijero

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo la carrera del Gran Premio de Hungría

Se corre este fin de semana la fecha 14 de la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Motociclismo. Todos los detalles.

23/08/2025 | 19:30Redacción Cadena 3

FOTO: MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo la carrera del Gran Premio de Hungría

En el marco del Campeonato mundial de Motociclismo, este fin de semana se disputa el MotoGP de Hungría en el circuito Balaton Park, que arrancó este viernes con las prácticas libres y siguió este sábado con la clasificación y la Sprint Race rumbo a la carrera del f

Se trata de la decimotercera fecha del campeonato, que tiene a Jorge Martin como campeón defensor; mientras que Marc Márquez arrancó su nueva etapa con Ducati y es puntero absoluto.

Horario de la carrera del Gran Premio de Hungría de MotoGP

El MotoGP de Hungría tiene este domingo desde las 9 horas de la Argentina su carrera.

Cronograma del MotoGP:

Domingo 24 de agosto

  • Carrera 09:00

Dónde ver en vivo el MotoGP

El Gran Premio de Hungría se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por ESPN y por la plataforma de streaming Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué se disputa este fin de semana? Se disputa el MotoGP de Hungría.

¿Quién es el campeón defensor? El campeón defensor es Jorge Martin.

¿Cuándo es la carrera? La carrera se llevará a cabo el domingo 24 de agosto.

¿A qué hora comienza la carrera? La carrera comenzará a las 9:00 horas.

¿Dónde se puede ver el evento? Se puede ver en ESPN y en Disney+.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho