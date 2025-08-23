MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo la carrera del Gran Premio de Hungría
Se corre este fin de semana la fecha 14 de la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Motociclismo. Todos los detalles.
23/08/2025 | 19:30Redacción Cadena 3
FOTO: MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo la carrera del Gran Premio de Hungría
En el marco del Campeonato mundial de Motociclismo, este fin de semana se disputa el MotoGP de Hungría en el circuito Balaton Park, que arrancó este viernes con las prácticas libres y siguió este sábado con la clasificación y la Sprint Race rumbo a la carrera del f
Se trata de la decimotercera fecha del campeonato, que tiene a Jorge Martin como campeón defensor; mientras que Marc Márquez arrancó su nueva etapa con Ducati y es puntero absoluto.
Horario de la carrera del Gran Premio de Hungría de MotoGP
El MotoGP de Hungría tiene este domingo desde las 9 horas de la Argentina su carrera.Cronograma del MotoGP:
Domingo 24 de agosto
- Carrera 09:00
Dónde ver en vivo el MotoGP
El Gran Premio de Hungría se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por ESPN y por la plataforma de streaming Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Qué se disputa este fin de semana? Se disputa el MotoGP de Hungría.
¿Quién es el campeón defensor? El campeón defensor es Jorge Martin.
¿Cuándo es la carrera? La carrera se llevará a cabo el domingo 24 de agosto.
¿A qué hora comienza la carrera? La carrera comenzará a las 9:00 horas.
¿Dónde se puede ver el evento? Se puede ver en ESPN y en Disney+.
[Fuente: Noticias Argentinas]