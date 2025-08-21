Moretti reapareció en San Lorenzo tras levantar su licencia

El presidente de San Lorenzo Marcelo Moretti estuvo presente este miércoles en el entrenamiento del primer equipo en la Ciudad Deportiva, en el marco de su regreso formal al cargo tras una licencia.

La visita se dio horas después de la renuncia de Julio Lopardo, vicepresidente primero, y en medio de una fuerte tensión interna en el club.

Moretti permaneció cerca de una hora en las instalaciones y, según pudo saber Noticias Argentinas, mantuvo una conversación con el entrenador Damián Ayude, dialogó con empleados del club y se retiró sin realizar declaraciones públicas.

La práctica se desarrolló a puertas cerradas, aunque su presencia generó repudio entre socios autoconvocados en el ingreso al predio y sectores de la oposición, que anunciaron una movilización para este viernes a las 19 en la sede de Avenida La Plata.

La reaparición del presidente se produce luego de varios meses de ausencia. En abril, se difundió una cámara oculta en la que presuntamente aceptaba una coima para el fichaje de un juvenil.

A raíz del escándalo, Moretti se alejó de sus funciones y la Justicia inició una investigación por administración fraudulenta. En ese contexto, Lopardo asumió interinamente la conducción del club, aunque desde el inicio manifestó que no continuaría si Moretti decidía regresar: “Si vuelve, renuncio”, había declarado.

Durante los últimos días, la posibilidad del retorno se intensificó tras la visita de Moretti a la sede institucional acompañado por un escribano.

Este miércoles, el presidente envió la notificación formal a Secretaría y convocó a una reunión de Comisión Directiva para el lunes próximo.

Ante ese escenario, Lopardo oficializó su renuncia no solo como presidente interino, sino también como vocal, dejando su cargo de manera definitiva.