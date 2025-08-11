Marcos Rojo estará disponible en Racing para enfrentar a Peñarol en Copa Libertadores

El defensor central de Racing, Marcos Rojo, viajó junto al resto de sus nuevos compañeros rumbo a Uruguay para enfrentar a Peñarol por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

La Academia se medirá ante el cuadro uruguayo en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo, este martes desde las 21:30, y el entrenador Gustavo Costas tendrá disponible al ex Boca, quien llegó en condición de libre tras rescindir su contrato con el Xeneize.

Todo parecería indicar que el ex Manchester United comenzará en el banco de suplentes e ingresaría en el segundo tiempo, pero podría haber una sorpresa de último momento en la que el DT opte por incluirlo dentro de los once titulares ya que lo considera una pieza clave, y más teniendo en cuenta que no podrá utilizarlo para el Torneo Clausura.

Rojo solamente disputará partidos de Copa Libertadores y Copa Argentina debido a que al momento de finalizar el vínculo con el elenco de La Ribera, el mercado de pases del fútbol local ya había cerrado.

No obstante, el zaguero de 35 años no juega desde el 10 de mayo, cuando Boca enfrentó a Lanús por los octavos de final del Torneo Apertura, por lo que la inactividad podría pesar en los planes de Costas.

Luego de ese encuentro, el oriundo de La Plata entró en conflicto con el club azul y oro y no volvió a sumar minutos. Además, Miguel Ángel Russo, entrenador xeneize, lo marginó de los entrenamientos y dejó en claro que la relación equipo-jugador estaba rota.