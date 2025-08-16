Manchester United y Arsenal se enfrentan en el inicio de la Premier League

El Manchester United recibe este domingo al Arsenal en el marco de la primera fecha de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 12.30 horas de la Argentina en el estadio Old Trafford, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

Se trata de uno de los partidos más convocantes de la primera jornada del certamen inglés.

Probables formaciones de Manchester United vs Arsenal

MANCHESTER UNITED: André Onana; Leny Yoro, Harry Maguire, Luke Shaw; Diogo Dalot, Casemiro, Kobbie Mainoo, Patrick Dorgu; Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes; Matheus Cunha. DT: Rúben Amorim.

ARSENAL: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Myles Lewis-Skelly; Martin Odegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta.

Cómo ver en vivo Manchester United vs Arsenal

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.