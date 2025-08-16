En vivo

100 Noches Festivaleras

Alejandro Bustos

Argentina

En vivo

100 Noches Festivaleras

Alejandro Bustos

Rosario

En vivo

Previa Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Momento manijero

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Manchester United y Arsenal se enfrentan en el inicio de la Premier League

Dos grandes ingleses se enfrentan este domingo por la primera fecha de la Premier League. Se puede ver libre y en vivo por celular.

16/08/2025 | 20:16Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Manchester United vs Arsenal: horario y formaciones

El Manchester United recibe este domingo al Arsenal en el marco de la primera fecha de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 12.30 horas de la Argentina en el estadio Old Trafford, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

Se trata de uno de los partidos más convocantes de la primera jornada del certamen inglés.

Probables formaciones de Manchester United vs Arsenal

MANCHESTER UNITED: André Onana; Leny Yoro, Harry Maguire, Luke Shaw; Diogo Dalot, Casemiro, Kobbie Mainoo, Patrick Dorgu; Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes; Matheus Cunha. DT: Rúben Amorim.

ARSENAL: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Myles Lewis-Skelly; Martin Odegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta.

Cómo ver en vivo Manchester United vs Arsenal

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentan? Manchester United y Arsenal.

¿Cuándo se juega el partido? El encuentro es este domingo a las 12.30 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo? En el estadio Old Trafford.

¿Qué canales transmitirán el partido? Será transmitido por ESPN y Disney+.

¿Quiénes son los entrenadores? Rúben Amorim dirige al Manchester United y Mikel Arteta al Arsenal.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho