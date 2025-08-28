En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Luego del escándalo ante Universidad de Chile, Independiente visita a Instituto de Córdoba

El encuentro corresponde a la séptima fecha del Torneo Clausura.

28/08/2025 | 10:28Redacción Cadena 3

FOTO: Independiente quiere reencontrarse con el triunfo.

Independiente volverá a jugar este viernes, luego de la batalla entre sus barrabravas y los de Universidad de Chile, cuando visite a Instituto de Córdoba por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro está programado para las 21:15, en el Estadio Juan Domingo Perón, y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Luis Lobo Medina, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Independiente llega a este encuentro en un momento muy delicado, ya que tuvo un arranque de semestre verdaderamente para el olvido. Los dirigidos por Julio Vaccari quedaron eliminados en los octavos de final de la Copa Argentina al caer 2-0 ante Belgrano de Córdoba, mientras que en lo que va del Torneo Clausura todavía no pudieron sumar de a tres.

Como si esto fuera poco, el “Rojo” aún espera por la decisión de la Conmebol por la batalla entre sus hinchas y los de la Universidad de Chile en los octavos de final de la Copa Sudamericana, que podría derivar incluso en la eliminación de ambos equipos.

Para este partido, Independiente no podrá contar con el defensor Kevin Lomónaco, una de las figuras del equipo, ya que fue expulsado en el partido ante Vélez. Su lugar en la cancha sería ocupado por Franco Paredes.

Instituto, por su parte, también tuvo un muy flojo arranque de torneo, ya que marcha 13° en la Zona B con solo cinco puntos. Al único rival que pudo derrotar hasta ahora fue a Gimnasia y Esgrima La Plata en la primera fecha.

Los dirigidos por Daniel Oldrá también necesitan comenzar a sumar de a tres porque en caso contrario pueden complicarse en la tabla anual, donde ocupan el 24° lugar.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

  • Torneo Clausura
  • Fecha 7
  • Instituto de Córdoba – Independiente
  • Estadio: Juan Domingo Perón
  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • VAR: Silvio Trucco
  • Hora: 21:15. TV: TNT Sports Premium

Instituto (C): Manuel Roffo; Elías Pereyra, Leonel Mosevich, Nicolás Zalazar, Juan Franco; Jonás Acevedo, Gastón Lodico, Stefano Moreyra, Damián Puebla; Manuel Romero y Alex Luna. DT: Daniel Oldrá.

Independiente: Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Sebastián Valdéz, Franco Paredes, Leonardo Godoy; Luciano Cabral, Iván Marcone, Felipe Loyola; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Walter Mazzantti. DT: Julio Vaccari.

Lectura rápida

¿Qué partido jugará Independiente? Independiente jugará contra Instituto de Córdoba por la séptima fecha del Torneo Clausura.

¿A qué hora es el encuentro? El encuentro está programado para las 21:15.

¿Dónde se jugará el partido? El partido se jugará en el Estadio Juan Domingo Perón.

¿Quién es el árbitro del encuentro? El árbitro designado es Luis Lobo Medina.

¿Qué situación atraviesa Independiente antes del partido? Independiente llega en un momento delicado, al no sumar victorias en el Torneo Clausura y tras ser eliminado en la Copa Argentina.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho