Las Panteras quedaron eliminadas del Mundial tras caer con Eslovenia

La Selección argentina perdió 3-0 (20-25, 22-25 y 21-25) contra el rival más accesible del grupo.

26/08/2025 | 11:47Redacción Cadena 3

FOTO: Las Panteras quedaron eliminadas del Mundial tras caer con Eslovenia.

La Selección argentina femenina de vóleibol sufrió un duro revés en el Mundial de Tailandia 2025 y quedó eliminada tras perder en el partido decisivo ante Eslovenia.

El conjunto europeo con el que se enfrentaban en la última fecha era el rival más accesible del grupo, pero Las Panteras se quedaron afuera tras perder por 3-0 (20-25, 22-25 y 21-25).

Luego de un debut auspicioso con triunfo frente a República Checa y una caída lógica ante Estados Unidos, Las Panteras llegaban con la gran chance de avanzar a los octavos de final.

El conjunto europeo aprovechó al máximo las falencias argentinas y fue superior de principio a fin. Fatoumatta Sillah, nacida en Gambia y nacionalizada eslovena, fue la gran figura de la jornada con 22 puntos, mientras que el resto de su equipo acompañó con un nivel sólido, mostrando eficacia en bloqueo y potencia en el saque.

En Argentina, la máxima anotadora volvió a ser Bianca Cugno con 16 tantos, pero sus intentos resultaron insuficientes frente a la defensa férrea de las europeas.

Set a set, las ilusiones argentinas se fueron apagando, ya que en el primero, Las Panteras dominaron en el inicio, pero el bloqueo rival neutralizó a Cugno y Rodríguez, y el parcial se cerró 25-20.

En el segundo, pese a un arranque parejo, Sillah y Milosevic inclinaron la balanza y pusieron a Eslovenia 2-0 arriba con un 25-22.

En el tercero, la Selección logró igualar en 14, pero la falta de precisión y la solidez de las europeas sellaron la eliminación con un 25-21 lapidario.

La derrota significó un duro golpe para el equipo de Facundo Morando, que había construido ilusión en el inicio del certamen. Argentina mostró pasajes de buen vóley frente a República Checa y un esfuerzo competitivo ante la potencia estadounidense, pero se derrumbó en el momento más importante.

Con este resultado, Las Panteras cerraron su participación con un balance de una victoria y dos derrotas en la fase de grupos. Los números finales fueron claros: Argentina 3-1 a República Checa, caída 1-3 frente a Estados Unidos y la derrota 0-3 ante Eslovenia que sentenció la eliminación.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Las Panteras? Las Panteras quedaron eliminadas del Mundial tras perder 0-3 ante Eslovenia.

¿Cuándo se llevó a cabo el partido? El partido se jugó el 26 de agosto de 2025.

¿Quién fue la máxima figura del encuentro? Fatoumatta Sillah fue la figura del partido, anotando 22 puntos.

Cómo fue el desarrollo del juego? Las Panteras iniciaron bien, pero cayeron en los tres sets con parciales de 20-25, 22-25 y 21-25.

¿Cuál fue el balance del equipo argentino? Argentina terminó con una victoria y dos derrotas en la fase de grupos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

