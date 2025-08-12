En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Las Kamikazes hicieron historia al conseguir el oro en los World Games de Chengdu

La selección argentina femenina de beach handball derrotó 2-1 a Alemania en la final y conquistó por primera vez la medalla dorada, reafirmando su lugar entre las potencias mundiales del deporte.

12/08/2025 | 10:38Redacción Cadena 3

FOTO: Las Kamikazes consiguieron el oro en los World Games.

Las jugadoras de la Selección argentina femenina de beach handball, más conocidas como Las Kamikazes, se convirtieron en campeonas de los World Games, en Chengdu, China.

Vencieron 2-1 a Alemania y lograron por primera vez la medalla de oro, coronando un torneo perfecto que reafirma su lugar entre las potencias mundiales.

El camino al título fue impecable, ya que en la fase de grupos, el equipo dirigido por Leticia Brunati cerró con puntaje ideal tras derrotar 2-0 a Portugal, Croacia y China. En cuartos de final, superó con autoridad 2-0 a Vietnam, ratificando su solidez y regularidad.

El gran desafío llegó en semifinales ante España, campeón europeo, en un duelo que replicó la intensidad de las finales mundialistas. Argentina se impuso en el primer set por 20:15, perdió el segundo por 14:15 y desató su jerarquía en los shoot-out para ganar 6:4, con actuaciones clave de Zoe Turnes y Alma Molina.

En la final, Alemania volvió a cruzarse en el camino, como en la definición del último Mundial, pero esta vez el desenlace fue distinto. Las europeas se llevaron el primer set 20:14, pero la reacción “Albiceleste” fue contundente: defensa ajustada, eficacia en ataque y un segundo parcial de 22:12 que igualó la serie.

En los shoot-out, la efectividad argentina fue absoluta: 7-2 y una celebración que quedará marcada para siempre. La conquista en Chengdu se suma a las medallas logradas en ediciones anteriores: plata en Wroclaw 2017 y bronce en Birmingham 2022.

El plantel campeón estuvo compuesto por: Constanza Suárez (arquera); Fiorella Corimberto, Florencia Gallo y Agostina Arcajo (laterales); Gisella Bonomi y Zoe Turnes (pívots); Lucila Balsas (especialista); y Luciana Scordamaglia, Giuliana Gamba y Alma Molina (defensoras). Cuerpo técnico: Leticia Brunati (DT), Celeste Meccia (asistente), Andrés Sanz (PF) y Andrés Etienne (kinesiólogo).

Lectura rápida

¿Qué evento triunfaron? Las Kamikazes ganaron el oro en los World Games.

¿A quiénes vencieron en la final? Vencieron a Alemania por 2-1.

¿Quién dirige al equipo? El equipo es dirigido por Leticia Brunati.

¿Cómo fue el desempeño del equipo? Tuvieron un torneo perfecto, cerrando la fase de grupos con puntaje ideal.

¿Qué otras medallas han logrado? Tienen plata en Wroclaw 2017 y bronce en Birmingham 2022.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho