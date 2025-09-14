Lamine Yamal se lesionó y estallaron los memes por su relación con Nicki Nicole
Barcelona informó que el joven español tiene “molestias en el pubis”, desatando una ola de memes en redes sociales sobre su fogoso noviazgo con la argentina.
14/09/2025 | 09:34Redacción Cadena 3
FOTO: Lamine Yamal y Nicki Nicole (Redes Sociales)
Una noticia médica del FC Barcelona sobre el joven prodigio Lamine Yamal desató una inesperada catarata de memes y comentarios en redes sociales, vinculando su "molestias en el pubis" con su reciente relación con la cantante argentina Nicki Nicole. El comunicado oficial del club informó que el jugador presenta una dolencia que le impide entrenar y jugar, lo que provocó una reacción humorística entre los usuarios de Twitter.
Apenas el Barcelona publicó el parte médico, las redes estallaron con mensajes ingeniosos y bromas que apuntaban directamente a la vida personal del futbolista.
Los usuarios no tardaron en tomar con humor la situación, creando diversas teorías y chistes sobre la causa de las molestias de Yamal. Más allá de la preocupación por su estado físico, la comunidad online se volcó a la creatividad. Entre los comentarios más destacados se leen expresiones como "Molestias en el pubis ??? Menudo princeso", o especulaciones como "ufff ya le pegaron el chancro" y "¿Porque le mienten al aficionado?? Eso se llama RESACA...". Incluso hubo quienes atribuyeron directamente la culpa a la cantante: "Esto es culpa de nicki nicole".
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Lamine Yamal? El futbolista del FC Barcelona presentó "molestias en el pubis". ¿Quién es su pareja actual? Su novia es la cantante argentina Nicki Nicole. ¿Qué reacción generó la noticia? En redes sociales se desató una ola de memes y bromas sobre su lesión y su relación. ¿Qué tipo de comentarios se viralizaron? Frases humorísticas como "La Nicki lo dejó seco" y teorías sobre su estado físico. ¿Cómo se relaciona el deporte con la cultura pop en este caso? La coincidencia generó un espacio para el humor colectivo en redes sociales.
[Fuente: Noticias Argentinas]