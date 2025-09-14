Lamine Yamal se lesionó y estallaron los memes por su relación con Nicki Nicole

Una noticia médica del FC Barcelona sobre el joven prodigio Lamine Yamal desató una inesperada catarata de memes y comentarios en redes sociales, vinculando su "molestias en el pubis" con su reciente relación con la cantante argentina Nicki Nicole. El comunicado oficial del club informó que el jugador presenta una dolencia que le impide entrenar y jugar, lo que provocó una reacción humorística entre los usuarios de Twitter.

Apenas el Barcelona publicó el parte médico, las redes estallaron con mensajes ingeniosos y bromas que apuntaban directamente a la vida personal del futbolista.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los usuarios no tardaron en tomar con humor la situación, creando diversas teorías y chistes sobre la causa de las molestias de Yamal. Más allá de la preocupación por su estado físico, la comunidad online se volcó a la creatividad. Entre los comentarios más destacados se leen expresiones como "Molestias en el pubis ??? Menudo princeso", o especulaciones como "ufff ya le pegaron el chancro" y "¿Porque le mienten al aficionado?? Eso se llama RESACA...". Incluso hubo quienes atribuyeron directamente la culpa a la cantante: "Esto es culpa de nicki nicole".