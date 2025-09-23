Lamine Yamal felicita a Dembélé tras quedar segundo en el Balón de Oro 2025

FOTO: El mensaje de Lamine Yamal tras la derrota en el Balón de Oro.

El francés Ousmane Dembélé se coronó con el Balón de Oro 2025 este lunes y el español Lamine Yamal, quien quedó segundo, le envió sus felicitaciones a través de sus redes sociales.

El delantero del París Saint-Germain superó en la votación a la joven figura del Barcelona y su principal rival en la pelea por el galardón.

La temporada 2024-25 fue, sin dudas, la mejor de la carrera del francés. Reconvertido en “falso 9” por el entrenador Luis Enrique, Dembélé fue determinante en el histórico triplete del PSG que incluyó la tan ansiada Champions League, además de la Ligue 1 y la Copa de Francia.

Ante esto, y en medio de las polémicas declaraciones de su padre, Lamine Yamal dejó un mensaje en sus redes sociales para agradecer el trofeo Kopa obtenido por ser el mejor jugador de la temporada con menos de 21 años.

“El plan de Dios es perfecto, hay que escalar para llegar a la cima. Feliz por el trofeo Kopa x2 y felicitar a Ousmane Dembélé por el premio y la gran temporada”, expresó la figura del Barcelona.

Es la segunda vez que el español consigue el trofeo Kopa, ya que en el 2024 también conquistó el premio.