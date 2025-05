La Selección argentina Sub 17 enfrentará a Bélgica, Túnez y Fiyi en el Mundial juvenil de Qatar

La Selección argentina de fútbol masculino Sub 17 ya definió sus rivales para el Mundial que se llevará a cabo en Qatar 2025. Este sorteo, realizado recientemente, determinó que Argentina formará parte del Grupo D junto a Bélgica, Túnez y Fiyi.

El equipo juvenil argentino, que busca conquistar su cuarto título en la historia de los mundiales de esta categoría, se coronó campeón anteriormente en 1991, 1995 y 2003. Esta edicion del torneo genera expectativas, ya que los dirigidos por Diego Placente enfrentan un nuevo desafío.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El fixture del campeonato aún no ha sido definido, pero se anticipa que Argentina inicie su andanza mundialista enfrentando a Bélgica, luego se medirá ante Túnez y concluirá la fase de grupos con Fiyi.

Una de las novedades más destacadas es el cambio en la estructura del torneo, que adoptará un formato similar al que se verá en el próximo Mundial de selecciones mayores, a celebrarse en Estados Unidos, Canadá y México en 2026. En esta oportunidad, 48 selecciones competirán, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno.

Pasarán a la siguiente fase todos los seleccionados que finalicen en primer y segundo lugar de su grupo, así como los ocho mejores terceros. Esto permitirá que, al final del torneo, los cuatro equipos que lleguen a las últimas etapas disputen un total de ocho partidos, superando así la cantidad habitual de encuentros en competiciones anteriores.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Es importante recordar que el elenco argentino tuvo un destacable desempeño en la última edición del Mundial Sub 17, donde ocupó el cuarto lugar. Clasificó primero en su grupo, superando a selecciones como Venezuela y Brasil, pero fue eliminado en las semifinales por Alemania y perdió el partido por el tercer puesto ante Malí.

Argentina afronta un panorama particular, ya que ninguno de los tres adversarios actuales participó en el último Mundial. Bélgica no se presentó a estas competencias desde 2015, cuando hicieron un notable debut logrando la medalla de bronce. Túnez no ha estado presente desde 2013, alcanzando los octavos de final en Emiratos Árabes Unidos, mientras que Fiyi hará su debut en un Mundial Sub 17.