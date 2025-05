"El Pato" Cabrera, nuevamente campeón en el Senior PGA Championship

Ángel "el Pato" Cabrera se consagró campeón en un torneo Major del circuito Senior del PGA Tour Champions por segunda semana consecutiva.

En esta ocasión, se alzó con el título del Senior PGA Championship, disputado en el Congressional Country Club de Bethesda, Maryland.

Con una ronda final de 69 golpes, Cabrera completó el torneo con un total de 280, superando por un solo golpe al irlandés Padraig Harrington (281) y al danés Thomas Bjørn.

Ángel Cabrera does it again! He’s won back-to-back senior majors @SeniorPGAChamp ???? pic.twitter.com/ZneeBSkLpQ

De esta forma, "el Pato" suma ya tres títulos en lo que va del año en el circuito senior, ya que la semana anterior se había quedado con el Regions Traditions, el primer Major del año en el PGA Tour Champions, disputado en Birmingham, Alabama.

Además, recientemente se coronó en el James Hardie Pro Football Hall of Fame Invitational, y antes de eso finalizó en la cuarta posición del Mitsubishi Electric Classic.

3 wins in his last 5 starts!



Ángel Cabrera continues to impress. pic.twitter.com/vXTAaLCbQM