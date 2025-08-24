En vivo

La Selección argentina de vóley femenina perdió con su par de Estados Unidos

Las de Facundo Monardo se jugarán su pase a octavos de final el martes ante Eslovenia.

24/08/2025 | 15:11Redacción Cadena 3

FOTO: La Selección argentina se jugará el pase a octavos de final ante Eslovenia.

La Selección argentina femenina de voley perdió 3-1 con su par de Estados Unidos en el marco de la segunda fecha del Grupo D del Mundial de la disciplina que se está disputando en Tailandia.

Luego de lo que fue el gran triunfo en el debut ante Republica Checa por 3-1 y con remontada incluida, el equipo de Facundo Morando cayó con su par dirigido por Karch Kiraly bajo el mismo marcador.

Estados Unidos se llevó el primer set por 25-14 con una arrolladora presentación que se extendió al inicio de la segunda manga donde la Argentina terminó ganando por un reñido 25-23 tras aumentar su nivel de agresividad y con un definitorio punto de Bianca Cugno.

En el tercer set, el desarrollo fue ida y vuelta pero la jerarquía de las estadounidenses prevaleció e hizo que se lleven la manga por 25-12, dejando el partido a un set de la victoria de las de Kiraly.

Finalmente, en la cuarta manga, Estados Unidos definió el encuentro con un parcial de 25-17 ante una Argentina que compitió de principio a fin y que tuvo a Cugno como la máxima anotadora con 29 unidades.

A pesar de la derrota, la Selección argentina se mantiene como segunda del Grupo D con 3 unidades y definirá su pase a la siguiente ronda el próximo martes cuando enfrente a Eslovenia a las 6 horas de la Argentina.

Lectura rápida

¿Cuál fue el resultado del partido entre Argentina y Estados Unidos?
Argentina perdió 3-1 ante Estados Unidos en la segunda fecha del Mundial de voley femenino.

¿Quién dirige a la Selección argentina femenina de voley?
La Selección argentina femenina de voley es dirigida por Facundo Morando.

¿Cuándo se jugará el próximo partido de Argentina?
Argentina se enfrentará a Eslovenia el próximo martes a las 6 horas de Argentina.

¿Cuántas unidades tiene Argentina en el Grupo D?
Argentina tiene 3 unidades y se ubica en el segundo lugar del Grupo D.

¿Quién fue la máxima anotadora argentina en el partido?
La máxima anotadora argentina fue Bianca Cugno con 29 unidades.

[Fuente: Noticias Argentinas]

