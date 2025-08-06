La historia del DT que salvó a un club del descenso, renunció y ahora vuelve para reemplazar al que echaron

FOTO: Sarmiento anunció la salida de Javier Sanguinetti, pero ya tiene reemplazo.

Sarmiento dio a conocer a través de sus redes sociales que llegó a un acuerdo con el entrenador Javier Sanguinetti, quien dejó su cargo en el equipo de Junín luego de haber llegado en noviembre del 2024.

De esta forma, el “Archu” es el primer técnico que se despide de un equipo en este Torneo Clausura que apenas solo lleva cuatro fechas desde que se inició.

Desde la institución comunicaron que Sanguinetti tenía toda la intención de mantenerse como entrenador en el equipo por los tres meses que le quedaban de contrato, pero logró llegar a un acuerdo con la dirigencia.

A su vez, el “Verde” ya encontró reemplazo, y se trata de Facundo Sava, quien ya había dirigido a Sarmiento en octubre del 2023, logró salvarlo del descenso, para después renunciar luego de dirigirlo solo por cuatro encuentros.

El “Colorado” volverá al banco de suplentes del equipo de Junín en el duelo del sábado a las 14.30 en San Juan ante San Martín, en un enfrentamiento que será clave para que el “Verde” empiece a sumar de a tres en el Torneo Clausura.

Por otro lado, Sava, quien ya había dejado una buena imagen en el club, firmó contrato hasta diciembre del 2026.

Lectura rápida

¿Quién dejó su cargo como DT de Sarmiento?

Javier Sanguinetti dejó su cargo como entrenador del club después de llegar en noviembre de 2024.

¿Quién es el nuevo DT de Sarmiento?

Facundo Sava es el nuevo director técnico, quien ya había dirigido al club en ocasiones anteriores.

¿Cuándo será el próximo partido con el nuevo DT?

El próximo partido será el sábado a las 14.30 ante San Martín en San Juan.

¿Qué se comunicó sobre Sanguinetti?

Se indicó que Sanguinetti tenía intenciones de continuar, pero finalmente acordó su salida con la dirigencia.

¿Hasta cuándo firmó Sava como DT?

Facundo Sava firmó un contrato hasta diciembre de 2026.