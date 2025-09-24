En vivo

Claudio Giglioni

Argentina

Claudio Giglioni

Rosario

La AFA oficializó la Gira por Estados Unidos: cuándo y contra quiénes jugará la Selección Argentina

El presidente de la AFA brindo una conferencia de prensa, en donde estuvo acompañado por dirigentes e integrantes del mundo del espectáculo.

24/09/2025 | 18:33

FOTO: Claudio Fabián Tapia

Hoy, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Fabián Tapia, realizó una conferencia de presa para oficializar la Gira por Estados Unidos, la serie de partidos amistosos que jugará la Selección Argentina en octubre.

El mandatario argentino estuvo acompañado por el CEO de VMG Sports, Javier Fernández; el presidente de la Federación Puertorriqueña de Fútbol, Iván Rivera; represente; y el artista puertorriqueño Ramón Luis Ayala, mejor conocido como “Daddy Yankee”, quien se encargará de la comercialización de los partidos de la Selección de Puerto Rico. 

Además, realizaron la presentación formal del espectáculo que llevará a cabo el artista cubano “Bebeshito” en el entretiempo del duelo amistoso entre Argentina y Venezuela.

“Asimismo, se iniciaron las gestiones para que la compañía VMG Sports lleve adelante comercialmente los partidos amistosos de la fecha FIFA de junio 2026”, cerró la AFA su comunicado oficial.

Por otro lado, el “Chiqui” Tapia subió a una publicación a su cuenta oficial de Instagram sobre la conferencia. La misma estuvo titulada con euforia: “se viene la gira de nuestra Selección por los Estados Unidos”.

En el final de la descripción de su posteo, el presidente de la AFA cerró con un adelanto de los partidos de la Gira por Estados Unidos: “en octubre, amistosos ante Venezuela y Puerto Rico para seguir preparándonos con todo de cara al Mundial 2026”.

¿Qué anunció la AFA? La Gira por Estados Unidos de la Selección Argentina y sus partidos amistosos.

¿Quiénes acompañaron a Claudio Fabián Tapia? Javier Fernández, Iván Rivera y Daddy Yankee.

¿Cuándo se realizarán los partidos? En octubre de 2025.

¿Contra quién jugará la Selección? Frente a Venezuela y Puerto Rico.

¿Qué espectáculo se presentará? El del artista cubano Bebeshito en el entretiempo del partido.

[Fuente: Noticias Argentinas]

