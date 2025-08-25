Kicillof sobre el Independiente-Universidad de Chile: Conmebol dirige el operativo

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló por primera vez de la batalla campal que se vivió en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y aseguró que la Conmebol es quién se encarga del operativo.

Sin lugar a duda, lo que se vivió el pasado miércoles en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini quedará en las páginas más oscuras del fútbol sudamericano y quedó marcado como el hecho más aberrante de los últimos años en la disciplina continental.

Desde la ministra de seguridad Patricia Bullrich hasta los dirigentes de ambos clubes, todos intentaron desligarse de su cargo de responsabilidad de lo sucedido y mucho más aún con las elecciones bonaerenses a la vuelta de la esquina.

Justamente, de quién faltaba la palabra era del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires que este lunes habló en Radio Con Vos y declaró: “El operativo está dirigido por la Conmebol, el que suspende o no es el coordinador de la Conmebol, el que pide intervención de la policía que está fuera del estadio es la Conmebol. No estoy distribuyendo responsabilidad porque es muy grave lo que pasó”.

“Tiene que haber autorización de la Conmebol, la Conmebol es la que distribuye. Y después, quien suspende el partido es el responsable de la Conmebol, el único que puede suspender el partido. Yo sé porque tengo conocimiento de lo que pasa al lado del gobierno, que varias veces, cuando empieza la hinchada de Chile, o una parte, porque además dejaron entrar 2600 más o menos, hinchada de Chile, de los cual se calcula que 50, 100 eran los que estaban todo el tiempo agrediendo. También que estuvieran en una tribuna alta, encima de la local, es raro” agregó Kicillof.

Además, el mandatario bonaerense aseguró que no estuvo en el diseño del operativo: “No estuve en el diseño del operativo, pero el diseño del operativo queda totalmente en manos del protocolo, que está escrito de la Conmebol. Cuando entra la policía, cuando suspende el partido. Y todo eso se está dirimiendo en sede judicial, con alguna lógica, porque obviamente pasó algo que fue salvaje”.

“Salvaje del lado de la hinchada de Chile, hoy veía, además lo hablé con Boric también, con el presidente de Chile, que hablé el otro día, y con el ministro del Interior de Chile, que hablé el otro día. Y después, salvaje cuando va una parte de la hinchada de Independiente” añadió.

Sobre el rol del Aprevide en la salvaje noche avellanedense, el Gobernador afirmó que “no estaban de acuerdo con la distribución de las tribunas, no estaba de acuerdo con la forma en la que se había hablado, y a 30 minutos del primer tiempo empieza a pedir que se suspenda el partido, porque entrar con infantería en medio de un partido, con todas las familias adentro, qué sé yo, ya lo hemos visto en Gimnasia, por ejemplo.

“Una represión, o una cosa así, adentro del estadio. Terminó con un muerto. Pero bueno, todas estas discusiones son técnicas. Yo no me quiero meter, ni quiero incidir, porque ahora hay intervención que incluso suspendió el uso de la cancha para el domingo, el juez. Entonces nosotros a disposición del juez” agregó el dirigente político.

Por último, Kicillof se tomó un tiempo para reconocer a la salud pública que atendió a los barras chilenos: “Lo que sí puedo decir es, si no hubiéramos tenido un hospital público gratuito de calidad, dos cuadras para atender a los que tuvieron más peligro, se hubieran muerto. Y eso es claro, y me lo dijo y lo agradeció el gobierno de Chile. Público gratuito, que esto no pasa en otros países de la región”.